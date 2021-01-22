Число клиентов платежного сервиса Alipay, подконтрольного Alibaba Group (BABA), в материковом Китае превышает 1 млрд человек. Только за половину 2020 года через него прошли транзакции на $18 трлн. Широчайший спектр услуг платежной системы от покупки в любой точке розничной торговли до оплаты коммунальных услуг и транспорта привлекает всё новых пользователей в азиатском регионе. Создало ли расширение объема бизнеса угрозу монополизации рынка, и как глава Alibaba Джек Ма будет выполнять требования регулятора?

Alibaba и китайские власти: развязка не скоро

Уверенность в том, что худшие времена позади ещё нет. Китай может усилить регулирование на рынках платежей, и, если Центробанк примет новые правила контроля, финтех-гиганту Ant Group (владельцу Alipay) может грозить разделение.

Согласно проекту новых правил антимонопольное расследование может быть начато в отношении любой платежной компании без лицензии банка, которая занимает половину рынка онлайн транзакций, или в отношении двух таких компаний с общей долей в 66%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центральный Банк КНР.

Если компанию признают монополией, то регулятор имеет право предложить кабинету министров ввести ограничительные меры в ее отношений.

Так, например, государство сможет разделить компании, подконтрольные Alibaba по видам деятельности, при этом у тех сервисов, которые уже получили платежные лицензии, будет год для перехода на новые правила.

Соответственно, эти законодательные инициативы — угроза для компаний, в первую очередь, дочки Alibaba Ant Group (55,6% рынка онлайн транзакций в Китае) и платежного сервиса мессенджера WeChat компании Tencent (38,8% рынка).

Очевидно, что интересы платежных сервисов перекликаются с национальными интересами Китая, государственные органы намерены контролировать состав акционеров и бенефициаров этих компаний.

В свете этого проведение IPO Ant Group, которая планировала выйти на биржу 5 ноября 2020 г., не соответствует интересам КНР. Ant Group получила бы новых влиятельных международных акционеров.

Не до конца ясно, произошло бы IPO, если бы Джек Ма не подверг критике систему финансового регулирования Китая перед залом, в котором присутствовали высокопоставленные чиновники, но вероятно, рано или поздно государство решилось бы на ужесточение регулирования.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Ма предлагал правительству Китая забрать любую из платформ, которые есть у Ant Group, «если она нужна стране».

Но китайское правительство навряд ли преследует цель национализировать крупный кусок бизнеса. Вероятнее желание полностью контролировать их, особенно на этапе экспансии на зарубежные рынки.

Это актуально в свете желания сделать юань валютой международных расчётов.

Китай до сих пор не сделал юань свободно конвертированной валютой в глобальном масштабе. Начало обращения цифрового юаня (СBDC) в отдаленной перспективе способно превратить юань в резервную валюту.

В текущей экономической ситуации свободно-конвертированный юань тяготел бы к укреплению, в этом случае спекулятивный капитал мгновенно хлынул бы на китайский фондовый рынок, ещё больше способствуя укреплению, что способно негативно отразиться на экспортном потенциале.

Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

В конечном счёте, не так важно разделят ли Ant Group, ограничат ли возможности демпинга на площадках онлайн-ритейла, будут ли контролировать тарифы платежных систем, ужесточат ли требования к кредитованию покупателей, Alibaba Group останется крупнейшей в мире e-commerce компанией. Сращивание её коммерческих интересов с национальными интересами КНР не должно помешать экспансии на внешние рынки.

Однако пока эта ситуация с требованиями к компании не прояснится полностью и не будет обнародован четкий план действий для китайских платежных систем, инвесторов ожидает высокая волатильность.

Антимонопольные истории могут стать главным трендом 2021 года для всего Big Tech, а не только для китайского или американского. Соответствующие новости могут как ограничивать рост котировок эмитентов, так и подталкивать их вверх по мере снижения неопределенности.



