Валютный рынок, особенно локальный, напоминает погоду в Москве – то температурные перепады, то снегопады. Ожидания укрепления рубля против доллара на предналоговых продажах экспортеров тают довольно быстро из-из изменения внешней повестки, а евро упрочил позиции за счет взвешенных комментариев главы ЕЦБ.

Как и стоило ожидать, Дж.Байден не забыл про разногласия с Россией в первые дни президентства. С одной стороны, он предложил площадку для дискуссии, продлив действие договора СНВ-3 еще на пять лет, с другой, довольно критично высказался в отношении историй с кибератаками, выборами в 2020 году и ситуацией вокруг А.Навального. Вкупе ко всему прочему, ЕС вынесла негативную рекомендацию по “Северному Потоку 2”. К каким-либо действиям (кроме продления СНВ-3) эти заявления пока не привели, но подорвали оптимизм локального рынка. Пара USD/RUB по итогам вчерашнего дня быстро сместилась в сторону 73.9 (+0.6%), а сегодня преодолела отметку 74.4.

Траектория EUR/RUB оказалась похожей (+1.0%), с одним лишь дополнением – EUR/USD получил небольшую поддержку после заседания ЕЦБ, протестировав уровень 1.2160 (+0.3%). Формально рассуждения главы ЕЦБ К.Лагард о рисках «второго дна» рецессии на фоне действующих карантинных ограничений не изменили повестки валютного рынка – поиск альтернатив для доллара (хотя и не в таких масштабах, как осенью). Вместе с тем, новых стимулов ЕЦБ решил не обсуждать, ограничившись оценкой достаточности имеющихся пакетов. Помимо этого, было решено к марту уточнить критерии финансовой стабильности и влияния на нее со стороны стимулирующих монетарных мер. Если появятся признаки низкой эффективности, то о расширении программ QE можно на время забыть, и евро может получить новые поводы для укрепления (в соответствии со сценарием SG, до 1.27 на конец 2021 года).



