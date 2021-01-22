На этой неделе доллар немного подрос к мировым валютам на фоне оптимизма от предстоящего президентства Байдена и его заявлениях о намерении и дальше стимулировать экономику США, за чем последовал подъем акций американских компаний.

Нефть же продемонстрировала небольшое снижение. Повлияла вспышка коронавируса в Китае и, как следствие, угроза новых ограничений отрицательно сказалась на позитивных настроениях инвесторов, связанных с восстановлением спроса в Поднебесной ранее. Однако цены на черное золото, хоть и отступили от 11-месячных пиков, все же продолжают колебаться на уровне 55 – 56 долларов за баррель нефти марки Brent, что не так критично для рынка.

Снижение нефти и ослабление валюты развивающихся стран, которое наблюдалось на этой неделе, давит на рубль. Но негативный эффект уравновешивается позитивной динамикой рискованных активов и предстоящими продажами экспортной выручки от налогов.

Геополитическая повестка пока не предвещает критических изменений. Дальнейшее развитие ситуации вокруг Навального может привести к ухудшению отношений между США и Россией. Но гораздо большей проблемой для «западных партнеров» является возобновление строительства «Северного потока – 2». Пока же разрешение от Дании получено и Россия готовится к продолжению работ, несмотря на резолюцию Европарламента к ЕС о прекращении строительства, которая носит только рекомендательный характер. Слишком много экономических интересов тех же европейских стран завязаны на строительстве этого газопровода.

Пока мы не видим предпосылок для существенного изменения валютных курсов. Прогноз по курсу рубля на следующей неделе: 74–75 руб./долл., 90–91 руб./евро.