Под «тёмными лошадками» принято считать истории с неясным настоящим, которые могут выстрелить в будущем. На российском рынке также имеются такие идеи, которые, к слову, далеко не являются неизвестными.

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Конечно, фразу не стоит понимать буквально, но аллегорически она весьма подходит к ловле «тёмных лошадок».

Можно привести несколько случаев из истории российского рынка. В кризис 2008-2009 «тёмными лошадками» стали почти все бумаги на Московской бирже. Однако инвестиции в популярные акции Сбербанка, сделанные тогда, могли бы сегодня принести до 2000% прибыли без учёта дивидендов.

Ещё пару лет назад акций АФК «Система» боялись как огня. Однако затем они удваивали свою стоимость каждый год.

Пандемия принесла множество возможностей для поиска эффективных объектов инвестиций, а также раскрыла отрасли, способные развиваться даже в таких сложных условиях. Ещё лет двадцать назад компанию Amazon считали экзотикой. Разве можно было рассматривать серьёзно онлайн бизнес по торговле книгами? С тех пор капитализация Amazon выросла в 300 раз, а бизнес оброс множеством перспективных направлений.

Аналогией на отечественном рынке может быть OZON Holdings. Конечно, у компании нет глобального охвата, но даже в российских реалиях ей есть куда развиваться.

Сегодня в бумаге очень много спекулятивных идей, в том числе о возможном включении в индекс MSCI Russia. Тем не менее онлайн-торговля – это лишь одно направление, в котором можно развиваться, но будущее OZON Holdings этим не ограничивается.

«Яндекс» начинал в качестве поисковой системы, а сегодня это информационный гигант российского масштаба, который готов к новой волне экспансии, если сможет обзавестись активами в финансовой сфере.

Пандемия особенно больно ударила по отдельным отраслям. Кроме туризма, пострадали компании, которые обеспечивают авиастроение. В этой связи примечательной является бумага «ВСМПО-Ависма». До кризиса она была желанной дивидендной акцией во многих портфелях. Однако времена, когда вновь полетят загруженные самолёты, а авиаперевозчики будут обновлять свой парк, обязательно вернутся, как вернётся спрос на титановую продукцию «ВСМПО-Ависма».

Судьба акций «Газпрома» чуть сложнее, так как в них отражается проблемный «Северный поток-2».

Тем не менее, даже при гипотетическом развитии ситуации, когда проект придётся списать в убыток, «Газпром» вернётся к регулярной прибыли.

Активов-оберегов на рынке нет: как собрать портфель начинающему инвестору

По сути, задачей аналитика всегда является поиск «тёмных лошадок», чтобы инвестор мог эффективно вложить свои средства при понимаемых рисках.

В этой связи полезно рассматривать результаты компаний в течение нескольких лет. Если бизнес успешно преодолевает кризисные периоды, то высока вероятность, что и в будущем проблемы будут решены, а успех менеджмента отразится в рыночной капитализации организации и в выплатах акционерам.

Если же в течение многих лет компания безуспешно пытается выбраться из долговой ямы, или видны тенденции по распродаже активов ради спасения головного офиса, то такие «тёмные лошадки» не для разумных инвесторов.