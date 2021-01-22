Уже невооруженным глазом видно, что на мировых рынках зреет серьезная коррекция. Сначала, как это было в старые добрые времена, продают наиболее рискованные активы на развивающихся рынках.

В данный момент одни российские активы (ОФЗ, акции компаний с госучастием) и отечественная валюта относятся к наиболее опасным позициям в инвестиционном портфеле. Их продают агрессивно. Выход только один: конвертация полученных рублей в валюту.

Выход узкий и неудобный, тем более первым в очереди стоит Банк России, выполняющий бюджетное правило Минфина. Ситуация будет развиваться динамично. Технически остался только один серьезный уровень сопротивления для доллара – это район 75-75.3.

Думаю, что уже сегодня рынок может подойти к нему. Пробитие этого уровня будет означать быстрое движение пары доллар-рубль к 78.



