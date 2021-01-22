NASDAQ навёрстывает упущенное
После резкого роста рисковых акций и относительной слабости технологического сектора ставка на восстановление американской экономики нуждается в небольшой передышке. Последние несколько дней индекс Nasdaq 100 показывает опережающую динамику по отношению к индексу малых и средних компаний Russell 2000, который корректируется с рекордных уровней.
Ниже на графике показано, что соотношение Russell 2000 / Nasdaq 100 достигло середины многолетнего нисходящего канала, а доходности десятилетних трэжерис, которые росли на новостях о вакцинации и «открытии» экономики, притормозили рост.
Резко расширившийся спред доходностей государственных облигаций нуждается в стабилизации. После опережающего роста рисковые активы могут увидеть если не откат, то в боковик, а вот защитные технологические акции способны наверстать упущенное.
Новостной фон в мире – это продление локдаунов в странах Европы и рекордное число смертей в Великобритании и США. Кроме того, ряд государств предъявляет претензии компании Pfizer за то, что поставки их вакцины идут медленнее, чем планировалось. Всё это подтверждает мысль о том, что на рынке присутствует излишек оптимизма.
Фонд QQQ на индекс Nasdaq получает крупные притоки средств инвесторов уже вторую неделю подряд, тогда как ETF IWM на Russell 2000 в те же две недели столкнулся с оттоком средств.
Техническая картина по индексу Russell 2000 делает небольшую коррекцию в пределах 7% вполне вероятным сценарием. Продолжать рост прежними темпами невозможно, и на достигнутых вершинах нужно закрепиться в течение некоторого времени. Nasdaq 100, в свою очередь, выглядит устойчивее. При этом долгосрочный тренд на опережающую доходность рисковых акций остаётся в силе.
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