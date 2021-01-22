Компания отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий большинства аналитиков и представила прогнозы на ближайшие месяцы, которые также опередили консенсус-оценки. Прибыль на акцию в октябре-декабре составила $1,52, выручка – $20 млрд. рынок закладывал всего $1,1 на акцию и $17,45 млрд соответственно. В январе-марте Intel рассчитывает показать оборот на уровне $17,5 млрд против консенсус-проноза $16,1 млрд.

Одним из ключевых драйверов для бумаг компании, которые к концу предыдущей сессии взлетели на 6,5%, стало то, что компания существенно нарастила объем инвестиций в инновации – до $13,6 млрд. Это сопоставимо с квартальной выручкой. В отчете не говорится, с какого момента вложения в новые разработки пошли в рост, однако не исключено, что это было сделано еще до того, как Intel публично призналась в срыве сроков по внедрению 7-нанометрового техпроцесса. Отставание от конкурентов в этом вопросе стало главной причиной резкого падения акций в 2020 году.

Сейчас среди инвесторов возвращается интерес к бумагам Intel. Такого сильного прироста внутри одного дня не было с апреля прошлого года, когда рынок отскакивал от мартовского дна. Однако вслед за тем, как акции выросли на основной сессии, после закрытия они резко пошли вниз, потеряв более 4%. Это может быть реакцией на новость о кибератаке на инфраструктуру Intel. В сеть утекла информация из того самого отчета, который был представлен вечером. Собственно по этой причине компания представила его раньше срока. Не исключено, что дело будет иметь продолжение в виде расследования об инсайдерской торговле.

Ключевой вопрос к Intel – о том, будет ли она переносить производства на заводы TSMC и Samsung, и когда именно – остался без ответа. Уходящий с поста гендиректор компании Боб Свон выразил мнение, что далеко не каждый производственный процесс можно передать на аутсорсинг конкурентам, а позиция нового руководителя компании Пэта Гелсингера не была озвучена вообще. Как бы то ни было вплоть до 2023 года Intel планирует совмещать разработку и производство чипов внутри компании, как она это делает уже многие годы.

Текущая рыночная оценка бумаг Intel выше их справедливых значений. Акции вернулись на уровни лета, когда еще ничего не было известно о проблемах с 7-нанометровым техпроцессом. Покупать эти акции стоит при коррекции в зону $56-57 за штуку, что ниже текущих уровней на 5%.