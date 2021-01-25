Одним из ключевых пунктов предвыборных программ обоих кандидатов в президенты США было регулирование цен рецептурных препаратов с помощью Medicare – национальной системы медицинского страхования для американцев старше 65 лет, людей с ограниченными возможностями и больных рядом хронических заболеваний. Таким образом, Medicare охватывает 44 млн наиболее уязвимых для тяжелых болезней американцев, или около 15% населения страны.

На данный момент фармацевтические компании могут произвольно устанавливать цены своих препаратов, в особенности не имеющих аналогов. Обе партии выступают за отмену правила о невмешательстве в ценообразование рецептурных препаратов. Демократы предлагают невыгодный для фармацевтического сектора метод, предполагающий прямое регулирование цен без обсуждения с производителями.

По оценкам PWBM, реализация соответствующих планов Байдена приведет к снижению средней цены на рецептурные лекарства примерно на 60%.

Республиканцы предлагают более гибкое и сложное решение, подразумевающее индивидуальный подход к формированию медицинских планов граждан. Цены на рецептурные препараты должны обсуждаться с фармацевтическими компаниями.

Демократы и республиканцы согласны в том, что рецептурные препараты для американцев должны стоить столько же, сколько в других развитых странах.

На данный момент в Конгрессе большинство голосов у Демократической партии, что значительно повышает вероятность принятия именно ее варианта разрешения проблемы ценообразования на лекарства.

В Сенате 50 из 98 голосов на данный момент принадлежат республиканцам (еще два места может получить та или другая партия по итогам голосования в Джорджии). Для принятия законопроекта в Сенате необходимо 60 голосов, поэтому проект демократов, очевидно, утвержден не будет. Силы обеих партий равны.

Если закон, регламентирующий цены на медикаменты принят не будет, это благоприятно скажется на всей отрасли здравоохранения, поскольку будет означать долгосрочное сохранение высоких цен на препараты и высокую стоимость медицинской страховки. Разделение Сената по итогам выборов стало одной из основных причин позитивной динамики акций сектора здравоохранения в ноябре.

Учитывая заинтересованность обеих партий в регулировании цен на лекарства, мы считаем возможным компромисс по этому вопросу и принятие соответствующих законодательных норм. Наш базовый сценарий предполагает снижение внутренних цен на препараты-блокбастеры до международных.

Вероятность реализации этого сценария оцениваем в 70%. Отказ от регуляторного давления, как и перспективу снижения внутренних цен на все лекарства до международного уровня считаем низкими, вероятность осуществления как оптимистичного сценария, так и пессимистичного оцениваем в 15%.

Предложение о снижении цен препаратов в США до международного уровня может быть принято, так как данный пункт играет важную роль в программах обеих партий. При этом важно отметить, что данный компромисс не требует значительных бюджетных расходов, в отличие от расширения покрытия программы Medicare, предлагаемого демократами. Финансовое бремя ложится на фармацевтические компании, а не на и без того дефицитный бюджет США. Но Сенату предстоит тяжелая работа: предлагаемые партиями способы снижения цен содержат принципиальные различия: республиканцы больше склонны к достижению компромисса с фармацевтическими компаниями, а демократы настроены авторитарно контролировать цены посредством инструментов Medicare.

По нашим оценкам, базовый сценарий, предполагающий уравнивание внутренних цен на препараты-блокбастеры с международными, может вызвать среднее снижение выручки от продажи фармацевтической продукции на 22% у лидеров отрасли, при развитии пессимистического сценария выручка может сократиться в среднем на 33%. Если закон не будет принят, давления на выручку не будет.