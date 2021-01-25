Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель
2020 год во многих отношениях стал историческим. Экономический кризис, который обрушился на мировую экономику после первой вспышки COVID-19 в феврале, оказался самым глубоким и одновременно самым быстротечным с окончания Второй мировой войны. Его глубину можно сравнить лишь с Великой депрессией 1930-х, а его масштабы значительно превзошли экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом 2008 года.
Ожидаемый ущерб оказался настолько серьезным, что монетарные и фискальные власти были вынуждены пойти на чрезвычайные меры реагирования. Широкий комплекс агрессивных мер стимулирования смягчил сокращение доходов и позволил сохранить функционирование кредитных рынков. В результате экономический спад оказался на удивление недолгим и больше похожим скорее на внезапное масштабное стихийное бедствие нежели на затяжной экономический кризис по типу 2008-09 года.
Благодаря агрессивной стимулирующей политике мировых центробанков 2020 год по факту выдался весьма позитивным для финансовых рынков в целом, несмотря на сопутствующую волатильность. С точки зрения аллокации по классам активов в начале года лучше всего сработали ставки на рост волатильности (неизбежный в конце цикла) и бегства от риска через US Treasuries и золото, а позднее, примерно с начала второго квартала – рынки акций, в особенности технологического сектора, и корпоративных бондов.
2021 год должен принести самый сильный экономический рост в мире за последние 20 лет, который ускорится уже во 2 квартале по мере ослабления второй волны COVID-19, прогресса с вакцинацией и новых пакетов стимулов.
Это должно усилить и продлить ротацию в циклические активы, сырье и развивающиеся рынки, начавшуюся прошлой осенью.
С точки зрения аллокации по классам активов мы рекомендуем сохранять ориентированность портфелей в сторону циклических активов и активов «стоимости» (‘Value’), которые должны и дальше обгонять широкий рынок, поскольку вакцинирование будет стимулировать более широкое открытие экономик, а дополнительные пакеты стимулов поддержат восстановление. Наилучшими перспективами в 2021 обладают:
- Акции в целом как класс активов. В особенности, циклических секторов (Financials, Energy, Metals & Mining, Consumer Discretionary, Industrials) и развивающихся рынков, несмотря на уже произошедшее ралли. Они должны обрести «второе дыхание» на фоне ожидания синхронного ускорения экономик. Российский фондовый рынок, будучи одним из наиболее привлекательных развивающихся рынков с высокой дивидендной доходностью и экспозицией на нефть, должен стать одним из основных бенефициаров. Разумеется, с учетом сопутствующих рисков, в основном внешнеполитических.
- Сырьевые товары в целом как хедж от начинающей расти инфляции. В особенности сектора Energy. Также в качестве хеджа нам продолжает нравиться золото, которое выглядит привлекательно после полугодовой консолидации.
- Корпоративные бонды. Но лишь отдельного сегмента категории High Yield, где еще остался хоть какой-то потенциал сокращения спредов. В сегменте Investment Grade он полностью выбран. Также остался некоторый потенциал укрепления в суверенных бондах развивающихся рынков в локальной валюте (т.н. «керри-трейд»), однако ожидаемое продолжение роста доходностей US Treasuries на длинном конце ограничивает потенциал такого трейда и заставляет фокусироваться на короткой и средней дюрации.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210125/832879752.html