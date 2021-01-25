2020 год во многих отношениях стал историческим. Экономический кризис, который обрушился на мировую экономику после первой вспышки COVID-19 в феврале, оказался самым глубоким и одновременно самым быстротечным с окончания Второй мировой войны. Его глубину можно сравнить лишь с Великой депрессией 1930-х, а его масштабы значительно превзошли экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом 2008 года.

Ожидаемый ущерб оказался настолько серьезным, что монетарные и фискальные власти были вынуждены пойти на чрезвычайные меры реагирования. Широкий комплекс агрессивных мер стимулирования смягчил сокращение доходов и позволил сохранить функционирование кредитных рынков. В результате экономический спад оказался на удивление недолгим и больше похожим скорее на внезапное масштабное стихийное бедствие нежели на затяжной экономический кризис по типу 2008-09 года.

Благодаря агрессивной стимулирующей политике мировых центробанков 2020 год по факту выдался весьма позитивным для финансовых рынков в целом, несмотря на сопутствующую волатильность. С точки зрения аллокации по классам активов в начале года лучше всего сработали ставки на рост волатильности (неизбежный в конце цикла) и бегства от риска через US Treasuries и золото, а позднее, примерно с начала второго квартала – рынки акций, в особенности технологического сектора, и корпоративных бондов.

2021 год должен принести самый сильный экономический рост в мире за последние 20 лет, который ускорится уже во 2 квартале по мере ослабления второй волны COVID-19, прогресса с вакцинацией и новых пакетов стимулов.

Это должно усилить и продлить ротацию в циклические активы, сырье и развивающиеся рынки, начавшуюся прошлой осенью.

С точки зрения аллокации по классам активов мы рекомендуем сохранять ориентированность портфелей в сторону циклических активов и активов «стоимости» (‘Value’), которые должны и дальше обгонять широкий рынок, поскольку вакцинирование будет стимулировать более широкое открытие экономик, а дополнительные пакеты стимулов поддержат восстановление. Наилучшими перспективами в 2021 обладают: