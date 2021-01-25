Европейский фондовый рынок в пятницу снизился на фоне снижения индекса деловой активности в еврозоне в январе после того, как были введены блокировки для контроля коронавируса, приостановившие работу многих бизнесов. По итогам недели общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 0,2%. Европейские индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 —0,7%, немецкий DAX +0,6%, CAC +1%.

В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились. Предварительный сводный индекс, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58,0 в начале этого месяца с 55,3 в декабре. При этом предварительный индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 57,5 с 54,8 в декабре, тогда как предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США ускорился до 59,1, самого высокого уровня с мая 2007 года, с 57,1 в декабре.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +0,59%, S&P +1,94%, Nasdaq +4,19%.

Предстоящая неделя ожидается будет насыщенной на события.

В понедельник с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.

В среду в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC, позднее состоится пресс-конференция FOMC.

В понедельник Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за январь. В среду Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за февраль. В четверг еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за январь. В пятницу Франция сообщит об изменении объема ВВП, Германия и Франция объявят об изменении объема розничной торговли за декабрь.

В США стоит отметить публикацию индикатора потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за январь во вторник. В среду США сообщат об изменении личных доходов и расходов за ноябрь и опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за декабрь. В четверг США заявят об изменении продаж новостроек за декабрь и выпустят индекс опережающих индикаторов за декабрь. В пятницу в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго и опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за январь.

Среди интересных отчетов стоит выделить Apple, Facebook, Microsoft, Johnson & Johnson,Abbott Laboratories, Eli Lilly, Tesla, Boeing, Caterpillar, Mcdonald's, Starbucks, American Airlines Group, General Electric, Mastercard, Advanced Micro Devices, AT&T, Comcast, Freeport-McMoRan.



