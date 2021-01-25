Коррекция усилилась. Индекс Московской биржи закрылся на минимуме за две недели. Лидерами снижения стали акции Мечела (-4,56). В аутсайдеры среди наиболее ликвидных бумаг попали акции TCS (+4,22%). Пара USD/RUB подскочила выше 75 на фоне падения цены на нефть и металлы.

Рынок продолжает коррекцию. Снижение цен на нефть и металлы, а также отрицательная динамика бумаг высокотехнологичных компаний в США способствуют коррекции российского фондового рынка. Мы полагаем, что рубль сохранит устойчивость, а к концу недели ожидаем снижения курса в диапазон 72-73 при условии, что цена на нефть удержится выше $54 за баррель. В то же время фондовый рынок может скорректироваться, цель по индексу Московской биржи: 3300 пунктов.

Лента (-1,45%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал и весь 2020 год. Объем продаж мог составить 110 млрд руб. Компания открыла не менее пяти крупных магазинов с октября по декабрь. Хотя трафик в сегменте гипермаркетов продолжает стагнировать, судя по отчетам конкурентов, Лента не думает сворачивать это направление. Объем онлайн-сегмента мог превысить 2 млрд руб. Хорошие результаты сопоставимых продаж могут поддержать котировки, которые корректируются с начала года.

Группа ЛСР (+1,54%) выпустит производственную отчетность. Продажи во втором полугодии могли бы превысить 45 млрд руб. на фоне роста цен и физических объемов реализации. На наш взгляд, спрос на недвижимость будет усиливаться на фоне низких ипотечных ставок, ослабления рубля и ожидания коррекции на фондовом рынке. Сильные результаты и прогнозы также будут способствовать росту котировок застройщика.

Ожидаем снижение в пределах 1%. Техническая картина складывается в пользу продолжения коррекции. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3300-3350 пунктов.



