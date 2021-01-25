В понедельник, 25 января, внешний фон для торгов на отечественном рынке является позитивным. К 8:28 мск растут фьючерсы на американский S&P 500 (+0,5%) и немецкий DAX (+0,27%).

В пятницу торги в США проходили без ярко выраженной динамики и завершились неоднозначно. Негативные настроения незначительно доминировали, и этого оказалось достаточно, чтобы как минимум приостановить январское ралли. Инвесторы фактически проигнорировали рост январских PMI и неоднозначно оценили корпоративную отчетность. По итогам сессии Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,57%, до 30996,98 пункта; Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,3%, до 3841,47 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite закончил день в плюсе на 0,09% и остановился на уровне 13.543,06 пункта.

Ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику ввиду неоднозначной статистики, а также сохраняющихся опасений в отношении распространения коронавирусной инфекции. Оптимизм по поводу внедрения вакцины омрачен значительным скачком новых случаев заражения в Китае. По итогам торгов британский FTSE 100 просел на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,56%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,24%. Индекс STXE 600 снизился на 0,57%, достигнув отметки в 408,54 пункта.

В пятницу российский рынок завершил в минусе — Индекс МосБиржи снизился на 1,16%, до отметки в 3382,92 пункта; Индекс РТС упал на 3,11%, до уровня в 1418,29 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили HeadHunter (+2,73%), TCS Group (+1,63%) и ЛСР (+1,57%). В аутсайдеры к концу дня вышли АЛРОСА (−3,34%), Globaltrans (−3,29%) и привилегированные акции «Татнефти» (−2,27%).

К 8:03 мск мартовские фьючерсы на нефть марки Brent опускаются на 0,15% и находятся у отметки $55,11, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,1% на уровне $52,15.

Сегодня ожидается значимый блок макроэкономической статистики по Германии. Аналитики ожидают некоторого ухудшения показателей делового климата за январь в Германии. В календаре корпоративных событий понедельника значатся публикации финансовой отчетности «Ленты» и ЛСР за IV квартал и весь 2020 год соответственно.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи несколько отступает от верхней границы восходящего канала. Формирование длинных позиций лучше всего осуществлять от уровней 3315,76 и 3229,35.



