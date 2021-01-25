Китай опередил США по прямым иностранным инвестициям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России достаточно позитивный. Можно лишь отметить некоторую неуверенность в нефтяных контрактах. В остальном, рынки Азии растут, промышленные металлы дорожают, индекс доллара снижается более чем на 0,15% до 90,09. CAD, AUD и NZD укрепляются от 0,35% до 0,45% против американского конкурента. Российский рынок может попытаться вернуться выше отметки 3400 пунктов по индексу МосБиржи на старте дня. Рубль также способен вернуться под отметку 75,0 за доллар.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи снизился с 3450,95 п. до 3382,92 п., а РТС с 1474,28 п. до 1418,29 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,2078 до $1,2171. USD-RUB повысилась с 73,65 до 75,30, а EUR-RUB с 88,92 до 91,62. Нефть Brent подорожала с $55,10 до $55,50 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1829,90 до $1851,50 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1177,63 тонн до 1173,25 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3768,25 п. до 3841,47 п.

На прошедшей неделе в США состоялось вступление в должность нового президента. Пост министра финансов заняла Джанет Йеллен. Пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн пока никоим образом не продвинулся. Более того, в Конгрессе стали звучать голоса против него, или, как минимум, против столь масштабных трат. В ФРС также не спешат говорить об увеличении количественной программы, чтобы профинансировать бюджетные расходы. Карантины в Европе и расширение карантинных мер в Китае начали пугать рынок нефти. Иран заявил о наращивании экспорта. В США заявили о готовности продлить ДСНВ3, но также продолжить наказывать Россию, если её вина по агрессивным действиям в отношении Америки будет доказана. Период отчётности, как и полагается, приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. Однако участились публикации о том, что, вероятно, рынок слишком увлёкся ростом. Подобные мнения вполне могут быть обоснованными, если учитывать довольно слабые статистические данные по всему миру.

События предстоящей недели

Неделю начнём с выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Затем выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата IFO Германии. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. В России ожидается статистика по промышленному производству за декабрь. «Лента» и ЛСР опубликуют операционные результаты за IV квартал и весь 2020 год.

Австралия во вторник отмечает День Австралии. В Японии опубликуют протокол заседания Банка Японии. Великобритания сообщит о состоянии рынка труда. Ожидается, что безработица в ноябре выросла до 5,1% с 4,9% в октябре. В США в этот день публикуется статистика цен на жильё, включая индексы S&P/CS. Далее индекс доверия потребителей от Conference Board США. В России ожидается статистика цен производителей за декабрь. ММК опубликует операционные результаты за прошедший год.

American Petroleum Institute сообщит в среду ночью свои данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Австралия публикует данные по инфляции за IV квартал. Ожидается, что показатель останется на уровне 0,7%. Китай сообщит данные по прибыли в промышленности за декабрь. В Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. В Германии опубликуют индекс потребительского климата (Gfk). В США запланирован отчёт по заказам на товары длительного пользования. Ожидается, что за декабрь их объём вырос на 0,9%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам. Вечером ФРС огласит своё решение по денежной политике, а председатель ФРС Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. Пожалуй, это будет ключевым событием недели, так как рынки продолжают сомневаться в том, кто профинансирует пакет «Спасения Америки» за $1,9 трлн. В России OKEY опубликует операционные результаты за 2020 год.

Четверг начнём с данных Новой Зеландии по экспорту и импорту за декабрь. В еврозоне опубликуют индексы делового климата, доверия потребителей и экономических ожиданий. В США день начнётся с публикации первой оценки ВВП за IV квартал. Ожидается рост относительно предыдущего квартала на 4,0%. Также будет опубликована традиционная недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США. В России ЦБ РФ опубликует данные по международным резервам. Выйдет статистика по безработице, росту реальных зарплат и розничным продажам. Ожидается, что в декабре падение розничных продаж составит 2,5%. «Полюс» опубликует операционные результаты за прошедший год.

Япония в пятницу может сообщить о росте безработицы до 3,0% с 2,9% в ноябре. Также японское промышленное производство могло сократиться за декабрь на 1,5%. Франция в этот день может сообщить о падении ВВП за IV квартал на 4%. Германия может сообщить о падении ВВП в IV квартале на 3,4% относительно аналогичного периода год назад. Безработица в Германии могла остаться на уровне 6,1% в январе. В США выйдут индексы цен личного потребления. Ожидается, что базовый PCE мог снизить темпы роста до 1,3% в декабре с 1,4% в ноябре. Плюс к этому будет опубликована статистика доходов и расходов американцев за декабрь. Далее Чикагский PMI, а закроют день индексы потребительского доверия Университета Мичигана, незавершённых продаж на рынке недвижимости и отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдут Операционные результаты за прошедший год от ГМК «Норникель» и Polymetal.

Китай опередил США по прямым иностранным инвестициям

Азиатские рынки преимущественно повышались. Инвесторы продолжают испытывать неуверенность из-за пандемии, которая сохраняет карантинные меры в Европе и расширяет ограничения в Азии. Однако есть надежда, что и на сей раз вспышка заболеваемости будет эффективно взята под контроль в Китае. Успех КНР в борьбе с пандемией был весьма высоко оценён мировым капиталом. По данным Конференции ООН по торговле и развитию в 2020 году Китай выбился в лидеры по прямым иностранным инвестициям. В страну пришло около $163 млрд по сравнению с $140 млрд годом ранее. В США пришло всего $134 млрд по сравнению с $251 млрд годом ранее. В целом, прямые иностранные инвестиции в мире сократились на 42% до $859 млрд. Это также на 30% ниже объёмов кризисного 2009 года.

Рост запасов в США и карантинные меры в КНР смущают нефтетрейдеров

Нефть начинала азиатские торги неуверенно, но затем смогла ликвидировать потери. Опасение продолжает вызывать ситуация с карантинными мерами, как в Европе, так и в Азии. Также на актив давит ситуация с запасами в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 15 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,4 млн бар. до 486,6 млн бар., что на 9% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина снизились на 0,3 млн бар. и на 3% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов увеличились на 0,5 млн бар. и на 8% превышают средний показатель за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 18,9 млн бар. общих поставок в сутки, или —5,3% за год; 7,8 млн бар. бензина в сутки, или —9,0% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —0,3% за год. Добыча в США на отчётной неделе оставалась на уровне 11,0 млн бар. Baker Hughes также сообщает, что нефтяники США продолжают наращивать свою буровую активность. На прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 2 единицы до 289 штук. Это уже девятая подряд неделя, когда расширяется буровая деятельность. Кроме темы запасов, на рынок продолжают давить новости о ситуации с COVID-19 в различных странах, но более удручающим является рост заболеваемости в Китае, где расширяется зона ограничительных мер.