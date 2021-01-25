По итогам пятницы Индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, а внутри дня потери достигали 1,5%. Распродажи шли широким фронтом, что говорит о том, что инвесторы, в том числе иностранные, приступили к масштабной фиксации прибыли.

Поводом для него стало усиление санкционных рисков на фоне падения притока новых средств на рынок. В минувшие выходные к этому прибавились неожиданно мощные протестные выступления населения во многих городах. Любая дестабилизация политической обстановки в стране – всегда сильный негатив как для акций, так и для рубля. Сегодня мы увидим, насколько сильно этот фактор повлияет на котировки.

Внешний фон перед нашим открытием складывается слабо позитивный: около 0,3% прибавляют американские фьючерсы, чуть выше 55 долларов за баррель торгуется нефть. Поэтому рынок может открыться символическим ростом, с попытки отскока.

Но ситуация очень шаткая. Если трейдеры не получат какой-нибудь поддержки, то рынок вновь начнет сползать вниз, техническая картина этому благоволит: после пробоя отметки 3420 пунктов целью снижения Индекса Мосбиржи выступает район 3300 пунктов.

Сильно просевший в последние дни «Газпром» может попытаться отыграть начавшуюся в выходные достройку «Северного потока 2» в водах Дании. Однако среднесрочные покупки делать еще очень рисково.

Наиболее безопасными в данной ситуации видятся бумаги Московской биржи, которые практически не участвовали в росте начала года, а также защитные «Сургутнефтегаз» и МТС.

Продолжаются слабенькие попытки ослабления доллара к корзине мировых валют, что поддерживает котировки сырьевых активов, включая нефть. Поэтому лучше рынка вполне может выглядеть «Норильский Никель» на фоне процентного роста цен на никель. Однако если бегство иностранного капитала из российских акций продолжится, то цены на никель не удержат бумагу от очередного снижения.

Сама же нефть в любой момент может пойти вниз, отыгрывая накопившийся негатив. Прежде всего это продолжающееся сокращение потребление топлива из-за коронавирусных ограничений. Так, в выходные Израиль объявил о закрытии всех авиационных рейсов до конца января. Готовится к празднованию нового года по восточному календарю Китай, что снизит потребление нефти промышленностью.

Пара доллар-рубль закрыла минувшую неделю на локальных максимумах года – чуть ниже 75,3. При этом несколько последних дней шли мощные распродажи ОФЗ, что также говорит об уходе инвесторов из рублевых активов.

На открытии торгов рубль также может предпринять попытки коррекционного роста, но скорее всего на этой неделе мы увидим как минимум штурм сильного сопротивления по паре в районе 76.