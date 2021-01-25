В пятницу ОФЗ с фиксированным купоном выросли в доходности на 8–12 бп на фоне ухудшения глобального аппетита к риску и геополитических опасений. Насколько мы понимаем, основными продавцами выступили нерезиденты. Локальные игроки в течение дня воздерживались от покупки облигаций, но к вечеру стали наращивать свои позиции. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже подскочил до внушительных 25 млрд руб., из которых 15 млрд руб. пришлось на длинные и среднесрочные выпуски с фиксированным купоном. Среди отдельных бумаг более слабый результат показали 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 6,29%, +15 бп в доходности), 8-летний ОФЗ-26224 (YTM 6,2%, +14 бп), 5-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,87%, +14 бп) и 12-летний ОФЗ-26221 (YTM 6,63%, +13 бп). В сегменте линкеров реальная доходность 7-летнего ОФЗ-52002 (YTM 2,29%) и 9-летнего ОФЗ-52003 (YTM 2,43%) повысилась на 2–3 бп, в результате чего показатели вмененной инфляции на горизонте 7–9 лет достигли 3,70–3,75%. Для локальных рынков долга других развивающихся стран день также выдался не самым удачным: доходности 10-летних бенчмарков повысились на 2–4 бп.

Приток иностранных инвестиций в ОФЗ на прошлой неделе сократился в два раза, до 9 млрд руб. Однако ввиду лага в осуществлении расчетов по сделкам эта статистика, скорее всего, не включает результаты пятничных торгов. Львиная доля недельного притока пришлась на среднесрочные и короткие выпуски с фиксированным купоном (4 млрд руб. и 5 млрд руб. соответственно, тогда как позиции нерезидентов в длинных бумагах за неделю не изменились.

В результате коррекции, произошедшей в последние две недели, доходности ОФЗ достигли уровней, на 30–35 бп превышающих уровни начала года, а спред на отрезке 2–10 лет расширился до 160 бп, что всего на 10 бп меньше максимумов прошлого года. 5-летние ОФЗ торгуются на уровне 5,70%, что является самым высоким значением с апреля 2020 г. Спред к эффективной операционной ставке ЦБ (+138 бп) находится в верхнем 5-м процентиле 5-летнего диапазона. Таким образом, средний сегмент кривой торгуется широко относительно ее ближнего и дальнего концов: спред 2–5–10 лет (рассчитываемый как сумма доходностей 2- и 10-летних бумаг минус удвоенная доходность 5-летних) находится в нижнем квартиле 2-летнего диапазона и составляет —13 бп, что является минимумом за 9 месяцев.



