Прошедшие по всей России в минувшую субботу, 23 января, акции протеста в поддержку Алексея Навального продемонстрировали высокий уровень вовлеченности населения, по данным независимых источников. Так, агентство Reuters оценивает общее количество протестующих в Москве на уровне 40 тыс. человек; официальная цифра гораздо ниже – примерно 4 тыс. протестующих.

По данным независимых источников, всего по России в протестах приняло участие около 110 тыс. человек.

В отличие от предыдущих лет, в этот раз в регионах активность возросла; кроме того, примерно 30% участников, по оценкам, участвовали в протестах впервые, что указывает на потенциал возможного роста протестной активности в дальнейших акциях, следующая из которых, как ожидается, пройдет в ближайшие выходные.

Высокая протестная активность несомненно создает негативный контекст для санкционной дискуссии; она также не несет позитива накануне Давосского форума, на котором Владимир Путин должен выступить в среду, 27 января.