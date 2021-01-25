Протестная активность создает негативный контекст в санкционной дискуссии
Прошедшие по всей России в минувшую субботу, 23 января, акции протеста в поддержку Алексея Навального продемонстрировали высокий уровень вовлеченности населения, по данным независимых источников. Так, агентство Reuters оценивает общее количество протестующих в Москве на уровне 40 тыс. человек; официальная цифра гораздо ниже – примерно 4 тыс. протестующих.
По данным независимых источников, всего по России в протестах приняло участие около 110 тыс. человек.
В отличие от предыдущих лет, в этот раз в регионах активность возросла; кроме того, примерно 30% участников, по оценкам, участвовали в протестах впервые, что указывает на потенциал возможного роста протестной активности в дальнейших акциях, следующая из которых, как ожидается, пройдет в ближайшие выходные.
Высокая протестная активность несомненно создает негативный контекст для санкционной дискуссии; она также не несет позитива накануне Давосского форума, на котором Владимир Путин должен выступить в среду, 27 января.
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