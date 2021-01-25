Рост волнения из-за субботних митингов в России в поддержку А.Навального транслировался в коррекцию широкого спектра локальных активов. В сегменте ОФЗ рост доходностей составил 9-12 бп на среднем и дальнем участке кривой, а пары USD/RUB и EUR/RUB достигали 75.3 (+1.8%) и 91.7 (+2.1%) на пиках вечерней сессии. Мы не беремся давать политических оценок событиям прошедших дней, однако, по нашим наблюдениям, реакция западной прессы и западных политиков оказался весьма сдержанной. Это позволяет нам предполагать довольно быстрый возврат рыночных настроений в прежнее русло, в котором геополитические разногласия имеют фоновое значение, уступая первый план фундаментальным показателям, глобальным рисковым настроениям и коррекционной динамике доллара США.

Рисковые настроения и динамика доллара могут стать наиболее актуальными в ближайшие дни ввиду предстоящего заседания ФРС. В начале января монетарные чиновники в США уже успели обсудить перспективы сворачивания программы количественного смягчения, но не признали необходимости для данного шага. По мнению экономистов SG, первые этапы сворачивания «нетрадиционных» мер ФРС стоит ожидать не ранее начала 2022 года, поэтому предстоящее заседание будет иметь лишь сигнальное значение для инвесторов, что приток ликвидности сохранится и продолжит оказывать давление на американскую валюту. В подобных условиях рубль и ОФЗ могут начать неделю в хорошем настроении с перспективой укрепления, соответственно, на 1.0 —1.3% и 5-7 бп в терминах доходностей, тем более, сегодня и в четверг российские компании будут нацелены на выплату налогов и остаточную конвертацию валютных остатков.