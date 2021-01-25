Февраль ещё не наступил, а доллар не может выбраться из ямы сомнений. Даже в паре с рублём у него явные признаки переоценённости.

Если рассматривать российские макроэкономические показатели, то можно сильно удивиться позициям национальной валюты. Внешний долг $470,1 млрд при международных резервах свыше $590 млрд. Положительное сальдо счёта текущих операций за 2020 год сложилось, по оценке Центрального банка, на уровне $32,5 млрд. То есть, даже в кризисный год пандемии Россия смогла избежать двойного дефицита бюджета и счёта текущих операций. Сам же внешний долг сократился за прошедший год на $21,3 млрд.

При весьма выдающихся макроэкономических показателях рубль остаётся значительно слабее, чем год назад. Принято считать, что это выгодно для бюджета, так как повышает его доходы от внешней торговли.

Однако слабый рубль влечёт за собой серию совершенно ненужных проблем, включая снижение доходов населения на фоне разогрева инфляции.

Большую часть времени экономика живёт при барреле по цене 3000-3500 рублей. Если же цена в рублях заметно повышается, то начинаются проблемы с нефтяниками, которые стремятся поднять цены на топливо, а это уже реальный прямой фактор подогрева инфляции по всем направлениям.

То есть текущий курс доллара уже является проблемным для бюджета.

По большому счёту, сегодня 10%-15% слабости рубля — это влияние внешней политики. В начале года российская валюта демонстрировала устойчивую тенденцию на укрепление, но очередная волна санкционной риторики свела на нет все достижения.

Ещё одним поводом для слабости могли стать протестные выступления, но, как показала практика, стабильности системы данный фактор не угрожает по причине своей малой мощности.

Вслед за волной санкционной риторики зазвучали иные голоса. Германский институт IFO подсчитал, что от ограничительных мер Евросоюза пострадало более 800 германских компаний и большая часть немецкого бизнеса выступает за перезагрузку отношений РФ и категорически против каких-либо новых рестрикций.

То есть, мы можем констатировать тот факт, что вместе с внешним давлением начинает всё громче звучать голос реального бизнеса, которому не нужны лишние проблемы в условиях подавленной пандемией экономики. Соответственно, есть повод для надежд на сокращение премии внешнеполитического риска в рубле.

На домашней арене у доллара также много вопросов. Или, точнее, он один – кто профинансирует очередной пакет «спасения Америки» за $1,9 трлн.

В ФРС пока не торопятся говорить о расширении количественной программы, но могут объявить об этом на ближайшем заседании 27 января. Если же этого не произойдёт, то рынок может потребовать более высокой премии по казначейским обязательствам США, а это входит в противоречие с бюджетными планами Вашингтона. С другой стороны, пакет ещё не получил одобрения и может быть заметно изменён в окончательном варианте. Тем не менее, «спасение Америки» требует дополнительных средств, но объём долга уже начинает вызывать беспокойство. К концу прошлого фискального года он уже достиг $27,7 трлн и вполне способен превысить $30 трлн в текущем году.

Поэтому без финансирования ФРС американский бюджет может столкнуться с кризисом на долговом рынке. При увеличении количественной программы Федрезерва доходности по казначейским обязательствам останутся под контролем, но доллар продолжит слабеть.

Фактически мы говорим об управляемой, или неуправляемой, «порче» доллара.

Новый министр финансов США Джанет Йеллен в своём выступлении перед сенаторами говорила о проблеме долга, но пока, по её словам, необходимость поддержки экономики в условиях пандемии перевешивает риски растущей долговой нагрузки.

Впрочем, рынок имеет иное мнение, что отражается в доходности 10-летних казначейских обязательств, которая удерживается на уровне 1,1% при ключевой ставки в диапазоне 0,00%-0,25%.

В текущем феврале мы должны получить ответ на вопрос о содержании будущего пакета «спасения Америки» и об источниках его финансирования. Однако есть большая уверенность в том, что при любом сценарии глобальное ослабление американской валюты продолжится.