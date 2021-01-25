В пятницу ситуация на рынке ОФЗ обострилась, возможно, сказались опасения относительно роста геополитических рисков, а также новая волна снижения нефтяных цен. Нефть марки Brent котировалась большую часть дня ниже 55 долл./барр. и вернулась к отметкам выше этого уровня только вечером. Падение в сегменте ОФЗ усилилось, к тому же увеличились обороты торгов. Возможно, продажа госбумаг нерезидентами стала одним из важных факторов ослабления рубля, который в пятницу потерял почти 2%.

Ослабление же рубля, со своей стороны, могло способствовать новым продажам, так что пока риски дальнейшего снижения долгового рынка сохраняются. Основная активность в пятницу сосредоточилась на среднем и дальнем участках суверенной кривой, рост доходности здесь составил 9–13 б.л., снижение цен для ряда выпусков превысило 1% от номинала. Кроме того, активно торговался линкер ОФЗ 52003 с погашением в 2030 г., который в пятницу также дешевел. Снижение котировок линкера, несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски, как раз и является следствием общего роста доходностей на долговом рынке, теперь инвесторы требуют более высокой премии в реальном выражении.

По итогам недели доходности индикативных выпусков ОФЗ составили: трехлетних ОФЗ 25084 – 5,07% (плюс 16 б.п. за пять рабочих дней), пятилетних ОФЗ 26229 – 5,72% (плюс 12 б.п.), доходность семилетних ОФЗ 26212 превысила 6,06%, достигнув 6,06% (плюс 9 б.п.), десятилетних ОФЗ 26228 – поднялась до 6,27% (плюс 16 б.п.), доходность же двух самых длинных выпусков (ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. и 26230 с погашением в 2039 г.) приблизилась к 7% и может взять эту планку уже в начале этой недели.

Доходность последних двух бумаг составила по итогам пятницы 6,78% и 6,83% соответственно. Наклон суверенной кривой вырос на прошлой неделе на участке 2–10 лет на 10 б.п. до 163 б.п., в основном за счет увеличения наклона на отрезке 2–5 лет.

Рост наклона суверенной кривой – это обычное явление в условиях рыночной турбулентности, он обычно снижается, когда ситуация стабилизируется, но в этот раз значительное уплощение наклона кривой кажется маловероятным из-за ожидаемого роста предложения бумаг на среднем участке кривой со стороны Минфина.



