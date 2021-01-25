Доллар стремительно вырастет до 80 рублей
Самое удивительное на рынке это то, как возникает системный кризис, как система выходит из равновесия, а потом идет все в разнос с невероятной скоростью. Чувствовать наступление такого момента, с моей точки зрения – это главное качество для тех, кто хочет выжить на финансовом рынке.
Судя по всему, мы сейчас в России наблюдаем некоторые элементы такого кризиса. Движение идет и в социально-политическом поле, и в экономическом. Экономически пока система выглядит стабильной, однако есть элемент нестабильности, который возник еще в конце прошлого года: уровень инфляции оказался выше ключевой ставки ЦБ, при этом Банк России продолжает проводить мягкую монетарную политику.
Реальная ставка у нас стала отрицательной и разрыв растет. Первый удар пришелся по рынку облигаций, доходность десятилетних ОФЗ ушла выше 6%, сейчас 6.25. Естественно, двинулся и рубль, пара доллар-рубль подошла к важному уровню сопротивления 75.3-75.4.
Наш ЦБ явно остался далеко позади кривой. С каждым днем ему все сложнее догнать и стабилизировать ситуацию, добавились политические факторы, которые не позволят оперативно реагировать рыночные события. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас открыта дорога к быстрому ослаблению российской валюты. В ближайшие дни стоит ожидать движение пары доллар-рубль в район 78-80.
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