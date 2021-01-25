В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,52%) и котировки Магнита (+2,87%). В лидерах снижения были обыкновенные акции Селигдара (-1,20%) и бумаги Аэрофлота (-1,06%).

Акции Магнита в понедельник отступают от локальных минимумов и пытаются выйти из зоны перепроданности, что в целом может оказаться неплохой возможностью как минимум для краткосрочных покупок. Сигналом в пользу развития роста стало бы закрепление выше сопротивления 5145 руб. – в этом случае повысятся шансы на движение в район 5400 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). У 5000 руб. расположена важная среднесрочная поддержка (средняя полоса Боллинджера недельного графика), неспособность удержать которую может "толкнуть" бумаги к 4500 руб.