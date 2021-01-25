Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался благодаря ускорению роста мировых площадок и нефти, однако быстро перешел к снижению, хотя ситуация на глобальных рынках лишь незначительно ухудшилась. В результате российская валюта обновила месячный минимум к доллару и евро.

Большинство рисковых активов с начала дня повышалось на фоне уменьшения скорости распространения коронавируса в мире. В некоторых азиатских странах благодаря этому снимают ограничения, однако во многих других регионах ситуация с пандемией остается тяжелой.

Несмотря на то что на выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации, рубль по-прежнему находится под негативным влиянием этого нерыночного фактора, демонстрируя относительную слабость.

Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись, ускорив рост утром, однако после нашего открытия резко сдали позиции из-за отскока доллара от нового дневного минимума. В результате многие представители сектора опустились в минус.

Российский долговой рынок предпринимает очередную попытку переломить устойчивую негативную тенденцию января и развить хоть какую-то коррекцию. Индекс гособлигаций RGBI на открытии резко повысился, но затем стал постепенно сдавать позиции.

Вначале сессии рубль существенно скорректировал нисходящее движение, однако затем ситуация на внешних рынках стала быстро ухудшаться, что вернуло российскую валюту к достигнутым минимумам.

Нефть не смогла сохранить восходящую динамику

Нефтяные цены поначалу консолидировались в небольшом минусе, но утром перешли к восходящей динамике. Однако в середине российской сессии котировки стали быстро снижаться. Сейчас Brent торгуется около отметки $55.

Рынок нефти некоторое время пытался расти вслед за другими площадками даже несмотря на укрепление доллара. Однако, как только они стали давать позиции, нефтяные котировки просели, сохраняя корреляцию с большинством рисковых активов.

Доллар возобновил рост

После позитивного старта понедельника американская валюта перешла к поступательному снижению. Однако в начале российской сессии индекс доллара (DXY) устремился вверх и вслед за существенной просадкой вернулся к укреплению. Сейчас DXY прибавляет 0,1% вблизи отметки 90,3 п.

Европейская валюта утром демонстрировала восходящую динамику, но после нашего открытия испытала резкое снижение. В середине российской сессии пара EUR/USD скорректировалась, но затем вновь стала проседать, неся сейчас небольшие потери около уровня 1,215.

Техническая картина

Пара USD/RUB пробивает верхнюю границу диапазона консолидации 73,00–75,30, и следующей целью восходящего движения может выступить горизонтальное сопротивление, находящееся немного ниже уровня 76 руб.



