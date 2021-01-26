Пара доллар-рубль с начала года торгуется преимущественно в узком диапазоне 73-75. Рубль можно считать недооцененным: баррель нефти марки Brent сейчас оценивается 4 200 руб., в то время, как равновесный уровень ожидался в диапазоне 3500-4000 руб. за баррель. Рост курса на прошлой неделе к верхней границе коридора 72-75 и ее пробитие, на мой взгляд, не является признаком начала долгосрочного тренда.

Есть основания полагать, что заметного укрепления рубля в этом году не произойдет.

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Шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании тоже минимальны, поэтому на кратковременный приток средств в облигации в ожидании роста их цен тоже рассчитывать не приходится.

Более того, в 4 квартале спрос в ОФЗ концентрировался в бумагах с купоном, привязанным к инфляции. Инфляция подскочила до 4,9% к концу прошлого года. В течение года инфляция может удержаться на повышенном уровне, 4,5-5,0%. Высокая инфляция препятствует укреплению рубля.

Торговый баланс снизился почти на треть (а от максимумов 2018 года – более чем в 2 раза). Это негативный фактор для рубля в целом. Хотя цены на нефть и металлы растут на фоне увеличения спроса на мировом рынке, в отсутствие шоков потребуется много времени для восстановления торгового баланса до прежних уровней.

На фоне комфортных ставок по кредитованию импорт восстанавливается быстрее, чем экспорт, поэтому, возможно, что увеличение сальдо торгового баланса до ~$15 млрд в месяц произойдет только в 2022 году.

Импорт дорожает и на фоне того, что доллар слабеет к евро, и по всей видимости, тенденция к ослаблению доллара укрепится из-за монетарных стимулов в США.

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Ослабление доллара на FOREX к основным валютам также способствует укреплению рубля к доллару, хотя к евро рубль, вероятно будет слабеть в этом году.

От спекулятивных прогнозов на тему 100 рублей за доллар я воздержусь. Такой курс может быть легко достигнут в период паники на рынке, когда фундаментальные факторы отходят на второй план. Ценовая нестабильность в принципе не имеет надежных методов прогнозирования.

С учетом того, что уязвимость экономики к внешним шокам повысилась, а риски коррекции фондовых рынков выросли, нельзя исключать резкого скачка курса в какой-то момент в этом году.

Важно понимать, что если факторы риска прекратят свое действие (например, рухнувшие цены на нефть восстановятся), то и рубль начнет отыгрывать фундаментальный потенциал. В противном случае, курс будет балансироваться на новом уровне, пути назад уже не будет.



