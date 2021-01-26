Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,8%, отступив в район 55,2 доллара за баррель. Также продажам поспособствует динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют негативную динамику. На таком фоне в начале сессии ожидаем ослабления российской валюты, что приведет к выходу пары доллар/рубль в район 75,6 рубля в начале сессии. В дальнейшем рубль продолжит находиться под давлением, что позволит американской валюте сделать еще один шаг в сторону верхней границы диапазона 75-77,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для доллара в ближайшие сессии с сохранением рисков достижения отметки 77,5 рубля в случае дальнейшего ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижении аппетита инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно восстановления мировой экономики.

Напомним, что по итогам понедельника рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, закончив торги в районе 75,4 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, отступив в район 91,5 рубля.