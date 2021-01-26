Вчерашнюю сессию российский рынок акций начал очень бодро, в первые часы прибавив процент по Индексу Мосбиржи. Во многом этот рост был вызван не попыткой сыграть на отскок, а закрытием спекулятивных шортов. Однако в дальнейшем, как мы и опасались, распродажи вернулись, и к закрытию основной сессии рублевый индикатор рынка растерял более половины этого успеха.

Особое опасение внушают акции Сбербанка (-1,1%) и «Норильского Никеля» (-0,73%). Причем последний упал несмотря на повышавшиеся цены на его основную продукцию. Динамика этих бумаг «хуже рынка» часто говорит о том, что нерезиденты приступили к продажам российских акций.

Внешний фон сегодня говорит в пользу возобновления коррекционного снижения: американские фьючерсы падают на полпроцента, чуть больше снижается нефть, в минусе основные товарные активы, за исключением золота.

Особых причин для заокеанского падения нет. Но рост золота при укрепляющемся долларе может говорить о том, что все-таки страхи более слабого роста мировой экономики из-за продолжающегося победного шествия пандемии нарастают, и инвесторы начали уходить в защитные активы.

Для рублевых активов к этим рискам добавляются санкционные проблемы и рост протестных настроений населения, что мы видим из сообщений СМИ о высоком числе вовлеченных в несанкционированные митинги протеста в минувшую субботу.

Так что сегодня снижение российских акций возобновится, а рубля – продолжится. Рисковым инвесторам можно попытаться заработать на падении банков – Сбера и ВТБ. Шортить «Норникель» нам кажется более рискованным – бумага фундаментально очень сильная. Также можно ждать снижения «нефтянки», прежде всего «Роснефти» и «Лукойла». Скорее всего беспроигрышным вариантом будет продажа фьючерса на Индекс РТС.

Самый опасный вариант – пытаться поймать падение акций Мосбиржи, поскольку бумага часто растет против рынка. Вчера она стала одной из лучших, прибавив за день 2,6%.

Рубль вчера также начал день с попытки укрепления, но очень быстро попал под распродажи, в результате чего пара доллар-рубль завершила день умеренным ростом в район чуть выше 75,3. Сегодня мы не видим причин, позволяющих рублю отыграть хотя бы часть потерь последних дней. Падают ОФЗ и нефть, и хоть и слабо, но растет доллар к корзине мировых валют. Ушла поддержка со стороны налогового периода.

В такой ситуации первая цель девальвации – 76 руб за доллар – становится все реальнее и реальнее. Не исключено, что пара ее сегодня не только протестирует на прочность, но и сумеет закрепиться выше при ухудшении внешнего фона.



