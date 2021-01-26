Российский рынок акций вчера утром предпринял попытку роста, несмотря на увеличившиеся санкционные риски. Рост, однако, оказался непродолжительным из-за ослабления нефтяных котировок, и по итогам дня индекс РТС снизился на 0,4%, а индекс Мосбиржи прибавил 0,4%.

На внешних торговых площадках настроения заметно не изменились по сравнению с пятницей. Европейские рынки падали, индекс Eurostoxx 50 потерял около 1,4%, уйдя к минимумам начала января. На европейских инвесторов продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом и, в частности, новые локдауны.

К этому добавились проблемы с поставкой вакцин в ЕС – темпы вакцинации отстают от запланированных. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая вчера на Давосском форуме, снова заверила, что регулятор обеспечит поддержку рынку в течение продолжительного времени для обеспечения достаточного финансирования экономики, чтобы преодолеть пандемию и ее последствия.

Оптимизм инвесторов относительно принятия пакета мер по поддержке экономики, предложенного президентом Байденом, похоже, также поубавился. Хотя Джанет Йеллен, кандидатуру которой на пост министра финансов утвердил вчера Сенат США, в очередной раз и призвала поддержать эти меры, некоторые конгрессмены высказывают сомнения в необходимости новых стимулов, а именно выступают против увеличения прямых выплат жителям страны с 600 до 2000 долл. Джо Байден заявил, что открыт к диалогу с республиканцами для достижения консенсуса.

По сообщениями СМИ со ссылкой на законодателей, в лучшем случае пакет может быть в том или ином виде принят не раньше чем через месяц-полтора. Американские фондовые индексы завершили день в зеленой зоне благодаря росту акций технологических компаний, хотя в ходе торгов и опускались ниже закрытия пятницы. S&P 500 прибавил около 0,4%, а Nasdaq – 0,7%. Сегодня азиатские рынки окрашены в красный цвет, фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются в заметном минусе, нефть дешевеет. Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.