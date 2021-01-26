Российский рынок остается под давлением
Российский рынок акций вчера утром предпринял попытку роста, несмотря на увеличившиеся санкционные риски. Рост, однако, оказался непродолжительным из-за ослабления нефтяных котировок, и по итогам дня индекс РТС снизился на 0,4%, а индекс Мосбиржи прибавил 0,4%.
На внешних торговых площадках настроения заметно не изменились по сравнению с пятницей. Европейские рынки падали, индекс Eurostoxx 50 потерял около 1,4%, уйдя к минимумам начала января. На европейских инвесторов продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом и, в частности, новые локдауны.
К этому добавились проблемы с поставкой вакцин в ЕС – темпы вакцинации отстают от запланированных. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступая вчера на Давосском форуме, снова заверила, что регулятор обеспечит поддержку рынку в течение продолжительного времени для обеспечения достаточного финансирования экономики, чтобы преодолеть пандемию и ее последствия.
Оптимизм инвесторов относительно принятия пакета мер по поддержке экономики, предложенного президентом Байденом, похоже, также поубавился. Хотя Джанет Йеллен, кандидатуру которой на пост министра финансов утвердил вчера Сенат США, в очередной раз и призвала поддержать эти меры, некоторые конгрессмены высказывают сомнения в необходимости новых стимулов, а именно выступают против увеличения прямых выплат жителям страны с 600 до 2000 долл. Джо Байден заявил, что открыт к диалогу с республиканцами для достижения консенсуса.
По сообщениями СМИ со ссылкой на законодателей, в лучшем случае пакет может быть в том или ином виде принят не раньше чем через месяц-полтора. Американские фондовые индексы завершили день в зеленой зоне благодаря росту акций технологических компаний, хотя в ходе торгов и опускались ниже закрытия пятницы. S&P 500 прибавил около 0,4%, а Nasdaq – 0,7%. Сегодня азиатские рынки окрашены в красный цвет, фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются в заметном минусе, нефть дешевеет. Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210126/832890415.html