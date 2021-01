Торговля акциями в США превращается в «игру»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские индексы снижаются на росте опасений по поводу новых штаммов COVID-19 и затягивания процесса одобрения нового пакета экономической поддержки в США. Контракты нефти и металлов также под давлением на аналогичных опасениях. Индекс доллара повышался в пределах 0,1% до 90,45 п. CAD, NZD и AUD слабели от 0,2% до 0,4% против валюты США. Внешние обстоятельства предполагают негативную динамику на российском рынке с ослаблением рубля в первой половине дня. На корпоративном уровне отметим предстоящую операционную отчётность ММК, а также старт торгов привилегированными акциями Банка «Санкт-Петербург».

Российский рынок вырос за счёт удобрений

По итогам торгов 25 января индекс МосБиржи вырос на 0,43% до 3397,48 п., а РТС просел на 0,44% до 1412,02 п. Рынок упорно рос в течение дня, но в середине сессии рисковал свалиться в минус на фоне просевших европейских индексов. Тем не менее, рублёвый индекс МосБиржи смог удержаться в плюсе во многом из-за слабого рубля. На глобальном плане появляется всё больше неуверенности из-за новых штаммов коронавируса, неопределённости с пакетом «спасения Америки», а также текущих карантинных мер в Европе и Азии, окончание которых пока не просматривается. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 106,658 млрд рублей. Транспортный сектор так и закончил торги в минусе, потеряв 0,48%. Остальные отраслевые индексы показали рост, хотя в металлах и добычи он ограничился повышением на 0,06%. В лидеры во второй половине дня выбился сектор химии и нефтехимии, показавший рост на 2,47%.

День был насыщен операционной отчётностью ряда компаний. ЛСР подтвердила общую тенденцию в строительной отрасли. Продажи в 2020 году выросли на 12% до 95 млрд рублей. Средняя цена недвижимости выросла на 14%. Доля продаж с участием ипотечных кредитов возросла до 64% с 47% годом ранее. Бумаги компании дорожали более чем на 1% на вечерних торгах. Российский производитель удобрений «ФосАгро» в 2020 году нарастил поставки минеральных удобрений российским клиентам на 12,1% до 3,54 млн тонн. Более 80% этого объёма пришлось на продукцию самой «ФосАгро». Показатель вырос на 8% в прошлом году и составил 2,9 млн тонн. Продажи фосфорных и комплексных удобрений компании выросли на 7,4% в до 2,36 млн тонн. Акции «ФосАгро» прибавляли более 4,2% на вечерних торгах. «Акрон» (+0,94%) сообщает о росте производства товарной продукции на 7% за 2020 год до почти 8 млн тонн. Наиболее существенный рост на 15% был по направлению промышленных продуктов. Торговая сеть «Лента» увеличила розничную выручку в 2020 году на 7,3% до 438 млрд рублей. Продажи в сопоставимых магазинах (LFL) увеличились на 5,4%, а средний чек на 11,6%. Общая выручка повысилась на 6,7% до 445,544 млрд рублей. Однако в IV квартале показатели были заметно скромнее. Отметим, что все розничные сети сообщили о росте выручки, увеличении среднего чека вместе с ростом сопоставимых продаж и о снижении трафика. Впрочем, если учитывать весьма бурный рост онлайн продаж, то такое снижение находит логичное объяснение. По итогам регулярной сессии в составе индекса МосБиржи лидировали «ПИК» (+5,6%), «ФосАгро» (+4,6%), HeadHunter (+3,2%). Слабее всех оказались «Алроса» (-1,7%), «Аэрофлот» (-1,5%) и «Северсталь» (-1,3%).

Ослабление санкционной риторики помогло рублю снять напряжённость

Рубль слабел относительно доллара, но делал он это не в одиночку. В первой половине дня ослабление ещё можно было отнести на счёт растущих санкционных рисков, но во второй половине дня большинство валют развивающихся стран оказалось под давлением. Мексиканское песо слабело на 1,2%, а бразильский реал терял около 0,8% при скромных потерях в рубле около 0,6%. Более того, на вечернем отрезке рубль перешёл в наступление, хотя индекс доллара всё ещё демонстрировал рост более 0,15%. Похоже, что ослабление на теме внешнеполитических рисков было исчерпано в конце прошлой недели. Также поступили новости из Европы. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции, что ни одна страна на заседании Совета ЕС не предлагала каких-либо новых санкций против РФ из-за ареста Алексея Навального, хотя призывы к властям России всё же были. Если данная тема рисков начнёт смягчаться, то рубль сможет вернуться к устойчивому укреплению. И немного макроэкономики. Росстат сообщил, что за декабрь промышленное производство в РФ выросло на 10,5% относительно ноября, а за 2020 год спад составил 2,9%. К вечеру доллар укреплялся на 0,09% до 75,37, а евро слабел на 0,17% до 91,46.

Торговля акциями в США превращается в «игру»

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс Dow Jones финишировал в минусе, а NASDAQ переписал исторический максимум. Джанет Йеллен стала официально министром финансов США, получив 84 голосов сенаторов при 15 проголосовавших против. Однако далеко не состав будущего правительство являлось знаковым явлением дня. Акции GameStop (+18,12%) показали наглядно безумство современного рынка. В течение дня бумага поднималась до $159,18, чтобы затем за пару часов уйти в минус, а затем закрыть день в плюсе на отметке $76,79. Лишь за январь бумага подорожала уже на 300%. Прошедшие торги были примечательны онлайн спорами в социальных сетях и twitter «быков» и «медведей», которые, по сути, договаривались о совместных действиях по «выносу» друг друга. Однако рост бумаги не смог остановить даже тот факт, что она является самой продаваемой по коротким позициям акцией. В бумагах Apple заметно больше фундаментальных оценок. На состоявшихся торгах они подорожали на 2,77%, реагируя на ожидания мощного отчёта за IV квартал. Тем не менее, соотношение цены к прибыли уже превышает 43, а капитализация достигла $2,4 трлн. За 20 лет компания подорожала более чем в 400 раз. Ещё более сильные мечты присутствуют в бумагах Tesla (+4,03%). Соотношение цены акции на прибыль составляет 1745, а капитализация превышает $834 млрд. В Goldman Sachs полагают, что на рынке присутствуют «пузыри», но они не являются системными. Даже впечатление о несколько завышенных показателях вроде P/E соотношения уже не кажутся столь завышенными, если учитывать низкую ключевую ставку ФРС. Впрочем, со своей стороны заметим, что для рынка более важным может быть доходность казначейских обязательств, чем ставка регулятора, а текущая доходность по 10-летним обязательствам находится выше 1,0%.

Итоги торгов по секторам также наталкивают на интересные мысли о том, что некоторые инвесторы, если не торопятся в цикличные бумаги, то готовы занять более консервативную позицию. В акциях коммунальных сервисов, как правило, нет сильной динамики роста, но присутствует высокая дивидендная доходность. Данный сектор завершил день ростом на 1,95% при росте технологий на 0,88% и товаров широкого потребления на 0,91%. Самыми слабыми оказались секторы традиционной экономики. Энергетика потеряла 1,06%, финансы 0,76%, а промышленность 0,69%. В составе индекса S&P 500 самый сильный рост показали Iron Mountain Inc. (+6,5%), Fox Corp. Class A (+6,4%), Fox Corp. Class B (+5,18%) и Clorox Co. (+4,75%). Слабее всех были TechnipFMC PLC. (-5,89%), Westrock Co. (-5,46%), Nov Inc. (-5,29%) и Baker Hughes Co. (-5,05%).

Новые штаммы COVID-19 порождают тревожные ожидания в Азии

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. В Индии и Австралии выходные. Азиатские инвесторы продолжают теряться в догадках по поводу того, когда и в каком объёме будет одобрен новый пакет «спасения Америки». Впрочем, даже это не является главным вопросом, поскольку пока неясным остаётся источник финансирования дополнительных расходов в объёме $1,9 трлн. Также тревожные новости приходят с переднего края борьбы с коронавирусом. Американская Moderna заявляет об ускорении работ по созданию варианта вакцины, которая будет эффективно работать против штаммов COVID-19 из Великобритании и ЮАР. Впрочем, в США уже обнаружили новый штамм из Бразилии. Компания Moderna полагает, что её вакцина будет защищать и от заявленных штаммов, хотя и с меньшей эффективностью, чем от оригинального вируса. По сути, подобные заявления провоцируют на рынке резкое охлаждение надежд на скорую нормализацию глобальной экономики. В этом ситуации радует лишь то, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала накануне до 1,04% и пока не пытается вновь расти. В Японии опубликовали протокол заседания регулятора. Согласно документу, Банк Японии будет сохранять краткосрочные и долгосрочные ставки на текущих уровнях, или ниже. Более того, Банк Японии готов к дополнительным мерам, если этого потребует ситуация развития пандемии.

Сохранение социального дистанцирования обещает нефти трудный год

Нефть торговалась в минусе. На котировки продолжает давить комбинация неопределённости с новым американским пакетом стимулов и текущие ограничительные меры в Европе и Китае. Впрочем, накануне пришли хорошие вести из Калифорнии, где разрешили открыться барам и ресторанам. Кроме того, накануне стало известно о приостановке части экспорта из Ливии, где правительства в Триполи и Бенгази вновь могут столкнуться по вопросу распределения доходов от продажи нефти. Однако новости, подобные ливийским, имеют краткосрочное влияние. В среднесрочном и долгосрочном плане более важным становится ситуация с новыми штаммами, и снижением эффективности уже созданных вакцин против них. Это может означать наличие мер социального дистанцирования в ключевых странах ещё неопределённо долгое время.