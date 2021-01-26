Неделя на российском рынке акций началась с попытки отскока на благоприятном фоне. С самого старта понедельника индекс Мосбиржи прибавил около процента и протестировал ранее пройденную нижнюю границу бокового коридора, в рамках которого торги проходили большую часть января. На этом импульс роста завершился и далее в течение сессии наблюдалось плавное сползание котировок.

Таким образом, сформировался еще один сигнал слабости покупателей и затухания бычьего тренда. Сил для продолжения восходящей тенденции недостаточно, хотя если отбросить геополитику, то внешние факторы пока еще не располагают к формированию полноценной коррекции.

Американские индексы завершали вчерашний день в умеренном плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся в шаге от исторических максимумов, а высокотехнологичный Nasdaq Composite сумел поставить рекорд в преддверии серии отчетов крупнейших корпораций: Microsoft опубликует квартальные результаты во вторник, Apple, Facebook и Tesla — в среду.

Цены на нефть Brent в понедельник прибавили 0,8%. Признаков формирования нисходящего тренда здесь по-прежнему нет, хотя оснований для беспокойств за среднесрочную перспективу нефтяных котировок много. Это и более продолжительные локдауны во многих странах, и новости о новых неизученных штаммах коронавируса, и риски увеличения добычи в США, Ливии и Иране.

В базовом сценарии нет ожиданий сохранения устойчивого роста Brent. Наоборот, на горизонте I квартала допускаем более глубокий откат. Каких-то важных зон поддержек не наблюдается до диапазона $52,2–52,5. Также обращаю внимание, что в последнее время рынок нефти перешел в формат бэквордации, когда дальние фьючерсы стоят дешевле ближайших контрактов (на $3 на горизонте 12 мес.). То есть при прочих равных в будущем роста цен рынок не ждет. Отчасти этому способствует активное хеджирование крупными нефтедобытчиками, которые продают дальние фьючерсы, пытаясь застраховаться от их потенциального снижения.

На российском рынке голубые фишки по-прежнему выглядят слабее индекса акций средней и малой капитализации. Как уже отмечали, это признак фиксации прибыли крупными участниками, в том числе нерезидентами. В то же время наш долларовый РТС продолжает отставать от динамики других развивающихся стран.

По индексу Мосбиржи в качестве ближайшей важной поддержки и в то же время ориентира для снижения можно выделить район 3320–3330 п. Об отмене сценария со спуском к этим отметкам можно будет говорить лишь в случае закрытия пары сессий выше отметки 3440 п.

Курс USD/RUB в понедельник утром снижался к 74,5, однако на этом волна укрепления рубля завершилась. Российская валюта выглядела слабо. Котировки пары поднимались в диапазон 75,5–76. Этот район выступает ближайшей областью сопротивления по доллару. В случае его пробоя далее цели роста сместятся в сторону 76,8. О более существенном девальвационном импульсе пока говорить преждевременно.

Сегодня среди корпоративных событий можно выделить публикацию отчета об операционных результатах ММК за IV квартал 2020 г.

Кроме того, на Московской бирже начнут торговаться привилегированные акции Банка Санкт-Петербург.

Среди относительно ликвидных бумаг в центре внимания:

— Фосагро (+4,6%). В понедельник были переписаны исторические максимумы. Бумаги получают поддержку как за счет комфортных цен на удобрения, так и за счет ослабления курса рубля, ведь выручка компании в значительной степени привязана к валютному курсу. Локально акции выглядят перегретыми, однако причин для существенной коррекции не наблюдается.

— ПИК (+4%). Отчетность компании на прошлой неделе оказалась лучшей среди крупнейших публичных девелоперов на российском рынке. Вчерашние операционные результаты ЛСР также были устойчивыми, однако относительно ПИКа темпы роста продаж ниже. Возможно, часть инвесторов накануне решили переложиться в более быстрорастущего эмитента, что и вызвало опережающий рост бумаг. Подобная логика выглядит справедливой. Локально акции ПИКа перекупленны, однако на среднесрочном горизонте пространство для роста сохраняется, особенно с учетом продолжающегося роста цен на надвижимость и высокого спроса на ипотечные продукты.

— Магнит (+3,5%). Акции ритейлера растут после затяжного падения, в рамках которого бумаги сильно отстали от рынка и сектора. Ближайшим триггером станет публикация финансовых результатов в начале февраля. Следующие цели для отскока находятся в районе 5250 и 5350 руб.

— АФК Система (+3,2%). Поступательное восстановление продолжается. Котировки приближаются к 33–34 руб. Фактор выросшей капитализации Ozon еще не в полной мере заложен в котировки, так что подъем бумаг АФК к новым максимумам с 2014 г. вполне вероятен в ближайшие месяцы.

— АЛРОСА (-2,2%). Техническая картина в бумагах похоже на ту, что сложилась в индексе Мосбиржи. Рост продаж и цен на алмазы уже заложены в котировки. Пространства для существенного подъема при прочих равных пока не наблюдается. Текущая оценка бумаг близка к фундаментально справедливой.

— Яндекс (-2,3%). Акции накануне вышли из затянувшегося двухмесячного бокового коридора вниз. В ближайшие недели высоко оцениваю вероятность более глубокого отката. Спекулятивные покупки несут повышенные риски. Допускаю сползание котировок в сторону 4500–4700 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,6%, нефть Brent в минусе на 0,8% и находится около уровня $55,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия понедельника.