Euro Stoxx 600 к закрытию опустился на 0.83%. Nasdaq в ходе торгов протестировал исторический максимум, а спустя 20 минут упал на 2.4%, волатильная сессия завершилась ростом индекса на 0.69%. S &P 500 завершил день на 0.36% выше, лидерами роста стали электроэнергетические компании, производители товаров повседневного спроса и сегмент ИТ, в то время как нефтегаз, финансовый сектор, промышленные компании и производители материалов ушли в минус. Сегодня утром американские фьючерсы под давлением — лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что реализация стимулирующих мер на сумму $1.9 трлн может быть отложена до середины марта, а официальные должностные лица США по вопросам здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу задержки в поставках вторых доз вакцины. Фьючерсы на WTI и Brent прибавили 0.9% и 0.85% соответственно. Золото закрылось почти без изменений, серебро подешевело на 0.54%. DXY поднялся на 0.17%.

Индекс РТС снизился на 0.44%, индекс Мосбиржи подрос на 0.43%. Российские голубые фишки демонстрировали смешанную динамику: Газпром прибавил 1.06%, НОВАТЭК — 1.34%, Роснефть — 0.95%, ЛУКОЙЛ закрылся нейтрально, Сбербанк просел на 0.86%. Хорошие результаты показали ритейлеры: Магнит подорожал на 2.73%, Х5 — на 0.9%. ГК ПИК стала одним из лидеров роста, взлетев на 5.6%. В то же время АЛРОСА упала на 1.65%, Северсталь и Норникель закрылись ниже на 1.27% и 0.78% соответственно.

Мы ожидаем, что рынок сегодня откроется снижением на 0.5%.