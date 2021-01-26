Снижение цен ОФЗ остановилось
Повышение склонности к риску на глобальных рынках в понедельник способствовало покупкам рублевых облигаций. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1-2 б.п., доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,26% годовых. Сегодня с утра настроения на рынке ухудшились. Инвесторы вновь сфокусировались на проблеме роста заболеваемости ковидом, в то время как число инфицированных в мире приближается к 100 млн, а число летальных исходов превысило 2,1 млн.
В ближайшие дни на динамику рынка рублевых облигаций может повлиять изменение настроений глобальных инвесторов по итогам заседания ФРС. Если американский Центробанк подтвердит готовность проводить стимулирующую монетарную политику на фоне ускорения инфляции, то это может повысить спрос на облигации развивающихся стран. В данном сценарии доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 6,20 – 6,30% годовых.
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