На прошлой неделе квартальные результаты опубликовал ведущий стриминговый сервис. Выручка Netflix выросла на 21,5%, операционная прибыль более чем удвоилась. За 4-й квартал число платных подписчиков выросло на 4,3% (+21,9% к аналогичному периоду прошлого года) и составило 203,6 млн человек.

Менеджмент Netflix заявил, что свободный денежный поток вот-вот станет положительным, и компании больше не потребуется внешнее финансирование (подразумевается долг) для текущих операций, то есть собственных средств будет достаточно.

Ниже на графике видно, что темпы роста выручки замедляются (это связано с большим масштабом), зато растёт эффективность ведения бизнеса: маржа EBITDA заметно выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Кроме того, по мультипликатору «стоимость бизнеса к EBITDA (след. 12 мес.)» Netflix оценён сравнительно недорого.

Конкурентная стратегия не поменялась: Netflix делает ставку на уникальный контент. Компания прогнозирует прирост 6 млн новых подписчиков в 1-м кв. 2021 года (против 15,8 млн год назад). Замедление темпов роста аудитории – это неприятный, но закономерный тренд, ведь после многих месяцев пандемии на сервис успели подписаться уже очень многие. При этом драйвер роста – это рынки за пределами США и Канады: на них приходится уже 55% от общих доходов от стриминга, год назад доля была 51%, и тренд на интернационализацию продолжится, чему поможет более слабый доллар.

По итогам публикации отчётности инвестиционные банки повысили рейтинги и целевые стоимости акции NFLX (видно на графике), что говорит о том, что компания находится на правильном пути, и добавляет оптимизма инвесторам.