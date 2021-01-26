ОФЗ: вялое начало недели
На открытии вчерашних торгов кривая сместилась вниз на 2–3 бп в отсутствие значительных объемов. Позднее на фоне ослабления рубля ОФЗ частично растеряли достигнутый рост, в итоге закрывшись на уровне предыдущего дня или снизившись в доходности до 2 бп. Слабее других смотрелся 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 6,78%), поднявшийся в доходности на 2 бп, в то время как 6-летний ОФЗ-26232 (YTM 6,01%) опередил рынок, опустившись в доходности на 4 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 16 млрд руб. (соответствует среднедневному показателю за последний месяц), из которых 11 млрд руб. пришлось на сделки с короткими ОФЗ с фиксированным купоном и инфляционные линкеры. Длинные облигации других развивающихся стран в целом торговались в узких диапазонах. Лучший результат показали 10-летние бенчмарки Польши, Венгрии и Филиппин, закрывшиеся снижением доходности на 3–5 бп.
С момента последних аукционов ситуация на рынке остается неблагоприятной, что не оставляет Минфину большого выбора на этой неделе. Мы полагаем, что в нынешних условиях Минфин вряд ли станет увеличивать дюрацию предложения (DV01), скорее всего, выставив на продажу либо 4-летний ОФЗ-26234 в лимитированном объеме, либо 9-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003. На этой неделе будут выплачены купоны по ОФЗ на крупную сумму в 70 млрд руб., включая 37 млрд руб. по амортизируемым ОФЗ, основными держателями которых являются локальные банки. На наш взгляд, выплаты могут поддержать спрос на короткие ОФЗ с фиксированным купоном.
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