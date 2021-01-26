Спекулянты ставят на укрепление рубля. Чем закончится эта игра ?
Данные CFTC по позиционированию фондов и спекулянтов в паре доллар-рубль не дадут правильное понимание того, куда краткосрочно или долгосрочно двинется российский рубль. Эта статистика, как правило, отражает лишь общий объем открытых спекулятивных позиций с использованием кредитного плеча и объем чистых позиций фондов.
В ожидании девальвации рубля: чего стоит опасаться
Для российского рубля сейчас две темы являются главными – это внутренние риски для инвесторов, связанные с ростом инфляции и политической напряженности и внешние риски, которые могут возникнуть в связи с коррекцией на мировых рынках.
Это привело к тому, что инвесторы стали выходить из российского рынка облигаций, начали снижаться цены и расти доходность российских ОФЗ. В январе 2021 года ситуация обострилась, общий уровень инфляции уже на 100 базисных пунктов превышает ключевую ставку ЦБ. Доходность по десятилетним ОФЗ превысила 6% и сейчас находится на уровне 6.25%.
Давление на ОФЗ в итоге вылилось в давление на рубль, он начал снижаться к основным валютам. Сейчас пара доллар-рубль находится на уровне 75.5, технически картина для рубля складывается неблагоприятной, дальше котировки могут быстро уйти в диапазон 76-78, после чего единственным уровнем сопротивления останется цифра 82.
Судя по действиям Банка России, они пока не собираются реагировать на ситуацию, так как, с его точки зрения, все под контролем и даже есть возможность для смягчения денежно-кредитной политики.
В этом и заключается основная проблема для рубля – ЦБ находится позади рыночной ситуации и не может на нее реагировать.
Если в феврале-марте мировые рынки начнет штормить, то рост глобальных рисков усилит снижение национальной валюты.
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