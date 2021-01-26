По нашему мнению, в декабре темпы падения добычи нефти (из-за сохраняющихся значительных ограничений в рамках сделки ОПЕК+) оставались все еще достаточно высокими. В то же время спад в добыче угля и газа заметно уменьшился (что было связано с ощутимым увеличением спроса в странах – основных торговых партнерах РФ). В обрабатывающей промышленности в декабре годовые темпы роста производства заметно увеличились, чему способствовал продолжающийся рост государственных расходов (расходы федерального бюджета в прошлом месяце увеличились на 18,2% год к году).

По нашему мнению, в краткосрочной перспективе ситуация в промышленности продолжит постепенно улучшаться на фоне снижения заболеваемости в нашей стране. Однако, несмотря на начало вакцинации, эпидемиологическая обстановка в развитых государствах остается сложной. Кроме того, ситуация с новым пакетом фискальных стимулов в Соединенных Штатах находится в подвешенном состоянии из-за возможных трудностей, связанных с одобрением этих мер в Конгрессе. Поскольку эффект от прежнего пакета помощи уже исчерпан, проволочки с утверждением новых мер поддержки могут привести к торможению в американской экономике, что негативно отразится на темпах роста российской промышленности. Тем не менее мы ожидаем, что по итогам текущего года промпроизводство увеличится на 3,5%, а в 2022 г. темпы роста в промышленности снизятся до 1,2%.



