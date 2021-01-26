По данным Росстата, промышленность просела на 2,9% г./г., тогда как в декабре 2020 г. она практически вышла «в ноль» (-0,2% г./г.). Однако напомним, что оптимистичные результаты 2020 г. отчасти обязаны недавнему пересмотру данных Росстатом вверх в октябре, что в целом добавило им ~ +1,6 п.п. (см. наш обзор от 16 октября 2020 г.). Наибольший позитивный вклад внесли обрабатывающие отрасли (+0,7 п.п.) и энергетика (+0,6 п.п.). Впрочем, столь существенный оптимизм не полностью обеспечен реальными улучшениями в экономике – декабрьский результат в немалой степени поддержан двумя факторами — календарным (в декабре 2020 г. на 1 рабочий день больше, чем в декабре 2019 г.) и температурным (декабрь 2020 г. выдался почти в два раза более холодным в среднем по ЕЭС, чем декабрь 2019 г., что потребовало большего объема выработки тепло- и электроэнергии).

Однако, как мы понимаем, рост именно в обрабатывающем сегменте во многом обусловлен и фундаментальными факторами. Так, например, под конец года активное ускорение показала фармацевтика: если в ноябре ее выпуск вырос на 35% г./г., то в декабре – аж на 82% г./г. – это максимальное значение за всю историю современных данных по промышленности (т.е. с 2017 г.). Без сомнения – это результат активной фазы борьбы с коронавирусом, в частности, наращивание темпов производства вакцин. Кстати говоря, импорт сырья для производства лекарственных препаратов в декабре также показал более активный, чем обычно, рост (+35% г./г.) – все-таки, несмотря на успехи отечественной медицинской промышленности, она по-прежнему сильно зависит от зарубежных поставок.

Стоит отметить, что главным тормозом для роста производства в целом остается нефтегазовый сектор – он почти не показывает улучшений с сентября 2020 г. Его существенно сдерживает действие соглашения ОПЕК++. И хотя Россия в феврале и марте планирует увеличить добычу нефти на 65 тыс. барр./день (в рамках соглашения), это не сильно изменит картину (~+0,4…0,5 п.п. к добыче нефти) и останется незаметным для промышленности и ВВП в целом.

В то же время основным фактором для роста промышленности в этом году должны стать сегменты, ориентированные на производство инвестиционной и инфраструктурной продукции – стройматериалы, машины и оборудование, металлические изделия – спрос на них должен вырасти на фоне соответствующих бюджетных расходов. Кроме того, на фоне восстановления экономики мы ожидаем и роста производства топлива (это одна из заметных частей обрабатывающей промышленности). В этом году мы ожидаем роста промпроизводства на 2% г./г.