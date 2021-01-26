Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,7% на фоне разнонаправленной динамики американского рынка акций и продолжающейся консолидации в ценах на нефть. Вектор торгам задает главным образом новость о затягивании рассмотрения предложенного Байденом пакета экономических стимулов в объеме $1,9 трлн. Отношение инвестсообщества к этой ситуации неоднозначно. Одобрение пакета способно вызвать единовременную активизацию покупок рисковых инструментов. В то же время усиление долговой нагрузки на крупнейшие экономики ведет к повышению спроса на низкодоходные активы и к снижению объема инвестиций в EM.

На этом фоне несколько лучше рынка выглядят бумаги Роснефти. Компания сегодня сообщила, ссылаясь на результаты экспертизы, которую провели ведущие мировые технологические и юридические компании, что ее проект «Восток Ойл» не подпадает под санкционные ограничения.

ВСМПО-Ависма и Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции, что значительно снижает для компании риски падения производства, с которым она столкнулась 2020 году. Напомним, что тогда план выпуска товарной титановой продукции был сокращен с 39 тыс. до 26,5 тыс. тонн. Boeing и Airbus разработали для своих 20 крупнейших поставщиков, включая ВСМПО-Ависма, план поставок на ближайшие три года, он несколько превышает объемы заказов этих производителей. Поставки материалов для Boeing формируют 20% выручки ВСМПО.

Хуже рынка торгуются акции ММК. В четвертом квартале группа нарастила выплавку стали на 14,9%, за весь ушедший год показатель упал на 7%. С учетом динамики цен на сталь и курса рубля эти данные соответствуют текущим оценкам справедливой стоимости компании. Однако отсутствие позитивного сюрприза в отчетности дало инвесторам повод зафиксировать прибыль, так как капитализация ММК увеличилась более чем на 50% за последние три месяца, даже несмотря на наблюдаемую в последние дни коррекцию.

Консолидация на ведущих фондовых площадках мира и улучшение новостного фона дают основание рассчитывать на выход отечественного рынка из минуса в ходе текущей сессии. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3350-3450 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,55-76,90 и 90,40-93,25 соответственно.



