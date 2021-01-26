Акции Petropavlovsk после кадровых перестановок обрели стабильность
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ФосАгро (+2,44%) и котировки МРСК ЦП (+2,19%). В лидерах снижения были бумаги Полиметалла (-2,01%) и гдр TCS Group (-1,66%). Акции Петропавловска подешевели на 1,15%, а ММК снизились на 1%.
Акции ММК упали, несмотря на публикацию сильных операционных результатов за 4-й квартал прошлого года. Так, производство стали компанией выросло на 8% г/г, а продажи стальной продукции увеличились на 9% г/г.
Петропавловск во вторник сообщил об увеличении производства золота в прошлом году на 6%, но результат оказался несколько ниже прогнозных показателей. В целом акции Петропавловска с начала декабря прошлого года, после перестановок в менеджменте, достаточно стабильны, хотя цены на золото пока не могут удержать 1900 долл./унц. Как минимум до падения бумаг ниже 31 руб. имеет смысл сохранять “длинные” позиции (с расчетом на возвращение к 34 руб.) или быть вне рынка. Сигналом в пользу развития более уверенного роста (к 35-36 руб.) стало бы преодоление 33,65-34 руб. (максимумы января). Для реализации оптимистичного сценария, вероятно, понадобится стабилизация золота выше 1900 долл./унц. Пессимистичный сценарий с падением ниже 30 руб., скорее всего, станет актуальным при золоте ниже 1800 долл./унц.
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