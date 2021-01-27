Прошедший год стал уникальным для мира экономики и финансов. Из-за страхов вокруг COVID-19 целые сектора глобальной экономики впервые в истории выключались и вновь включались в ручном режиме.

Как будут развиваться трансграничные платежи в постковидном будущем

Как следствие, компании информационных технологий в кризис сильно обогатились, в то время как целые сегменты в таких секторах, как туризм, транспорт, ресторанный бизнес приостановили свою деятельность и встали на грань банкротства. Именно 2020 год стал годом массовой миграции традиционного бизнеса в цифровое пространство. Компании, которые начали реализацию таких проектов, и вложившиеся в их акции инвесторы сильно на этом выиграли.

С марта прошлого года финансовые рынки в целом росли практически без существенных коррекций за счёт массивных вливаний ликвидности мировыми центральными банками и правительствами. Объём анонсированных и уже реализованных мер поддержки превысил 15% мирового ВВП, с большим запасом перекрыв кризисный «провал».

По нашим расчётам, совокупный объём активов четырёх доминирующих мировых центральных банков – Китая, ЕС, США и Японии – с февраля по декабрь 2020 года взлетел на 43,8% в долларах.

Почти безлимитные вливания ликвидности и продолжение V-образного восстановления глобальной экономики будут оставаться главными вводными при принятии решений инвесторами в 2021 году.

Меньше коронавируса - меньше стимулов: новая мантра центральных банков

В условиях ожидания проинфляционного роста глобальной экономики традиционный и наиболее массовый рынок глобальных облигаций может испытывать трудности.

Инвесторы будут вынуждены искать более рисковые финансовые инструменты, которые будут в состоянии защитить их от потенциального ускорения инфляции.

Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель

Инвесторы с более высокой склонностью к риску могут выбирать редкие оставшиеся идеи для портфелей высокодоходных еврооблигаций. Но надо понимать, что с марта прошлого года кредитные спреды уже существенно сузились, поэтому многие инвесторы в этом сегменте рынка, скорее всего, будут выжидать коррекционного движения перед новыми покупками.

Основные проинфляционные активы – акции сырьевых компаний, развивающихся стран, недвижимость, драгметаллы и отчасти товарные активы, на наш взгляд, будут продолжать пользоваться сильным спросом у агрессивных инвесторов в условиях избыточных уровней ликвидности.

При этом сдвиг фокуса инвесторов от выигравших в кризис IT-компаний в пользу цикличных акций стоимости, скорее всего, будет усиливаться.

Дорого, но будет еще дороже. Почему S&P 500 обещает расти выше ожиданий

Весной 2020 года закончился предыдущий 12-летний цикл в экономике США, а новый цикл по факту пока имеет возраст менее года.

В России консервативные инвесторы продолжают испытывать дискомфорт из-за падения ставок по вкладам, роста инфляции и практически завершения 6-летнего цикла снижения базовой ставки ЦБ. Рынок ОФЗ-ПД с фиксированным купоном и облигации первого эшелона в целом уже не выглядят сильно привлекательными.

Впрочем, мы допускаем, что уже весной инвесторы будут вновь покупать дальние и средние ОФЗ-ПД на ожиданиях локального укрепления рубля и ожидаемого локального замедления годовых темпов роста инфляции.

Но долгосрочно такая стратегия уже вряд ли будет интересной для массового инвестора.

"Темные лошадки" для светлого будущего: из каких компаний выбирать

Рынок российских акций находится возле своих локальных целей в районе 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, которые мы намечали год назад. Но в случае заметных коррекций, на наш взгляд, нужно будет ими пользоваться для новых покупок. Акции (как и недвижимость) являются в целом проинфляционным активом.

А российский индекс МосБиржи в 2020-2021 годах впервые в своей истории начал показывать ожидаемую дивидендную доходность сильно выше ставок по депозитам и доходностей ОФЗ.

На наш взгляд, этот факт продолжит подогревать спрос в российских акциях в течение года.

Спрос на драгоценные металлы среди российских инвесторов, на наш взгляд, также продолжит расти, тем более что Московская биржа не так давно запустила торги золотом и серебром.