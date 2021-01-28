Каждый инвестор в периоды коррекций рынка задумывается о том, каким образом ему, оставаясь в активах, снизить издержки и возможные убытки на этот период времени.

Только не Bitcoin. Какие токены могут защитить от финансовых потерь

Чтобы этого не случилось, нужно диверсифицировать риски в рамках своего инвестиционного портфеля. Это касается и криптовалютных активов.

В прошлой статье мы подробно поговорили о том, какие активы существуют на криптовалютном рынке и на что следует обращать внимание при их анализе. Мало кто поспорит с тем фактом, что по известности в мире с Bitcoin может, пожалуй, на данный момент посоревноваться только Ethereum.

И этому есть множество объяснений. Давайте попробуем разобраться детально, что собой представляет данный актив и насколько он интересен с точки зрения инвестиционный привлекательности.

Быстрые платежи и DeFi

Ethereum наравне с Bitcoin является наиболее старой и известной монетой. Можно сказать, что именно они положили начало всей криптовалютной сфере.

И если Bitcoin принес в нее такое понятие как дефляционный механизм, то с Ethereum связаны быстрые платежи и, самое главное, распределенные децентрализованные вычисления.

Именно эти вычисления, реализованные в виде смарт-контрактов, и сделали данную криптовалюту и всю ее инфраструктуру очень популярной среди сообщества.

В 2017 году Ethereum наравне с Bitcoin показывал "чудовищные" темпы роста, но мало кто на тот момент времени относился к нему как к потенциальной инфраструктуре чего-то большего, чем просто очередной криптовалюты.

Несмотря на огромный технологический потенциал, о котором говорили специалисты, коррекция цены Ethereum была гораздо более масштабной, чем у того же Bitcoin. И тут, я думаю, немаловажную роль сыграло отсутствие у Ethereum встроенного механизма ограничения эмиссии.

Настоящий же бум Ethereum как инфраструктуры пришелся на 2020 год, когда реализовался весь потенциал смарт-контрактов, и именно DeFi (децентрализованные финансы) стали трендом года.

Многие находят странным, что при таком потенциале и спросе со стороны разработчиков проектов на инфраструктуру, постоянно растущих прибылях майнеров (в связи с ростом количества транзакций в сети) Ethereum с трудом обновляет свой максимум 2017 года на уровне $1450 и никак не может пробиться выше, корректируясь от этой точки вниз. Bitcoin даже сейчас стоит практически в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Два больших разочарования и один плюс

Почему же инвестиционный капитал так слабо оценивает перспективы Ethereum? Дело в том, что в 2020 году пользователей Ethereum, как раз на фоне бума его использования, ждало два больших разочарования.

Самое главное – неспособность блокчейна масштабироваться так же быстро, как масштабировалась инфраструктура.

А все это в свою очередь привело ко второй головной боли всех пользователей сети – небывалому росту стоимости комиссий в десятки раз из-за конкуренции между огромным количеством транзакций.

Теперь уже обычные пользователи, инвесторы криптовалюты, потеряли все преимущества, которые выделяли этот блокчейн от Bitcoin: быстрые и дешевые транзакции.

Получается, что в 2020 году от происходящего выиграли только майнеры, которые получили огромную прибыль от такого роста стоимости транзакций.

На рынке сложилась патовая ситуация: технологичность и потенциал инфраструктуры медленно убивает сам блокчейн, что неминуемо отражается на интересе инвесторов к данной криптовалюте.

Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

Естественно, наблюдая за проблемами, они не могли оставаться в стороне и анонсировали широкомасштабное обновление Ethereum 2.0, которое должно помочь решить все видимые проблемы блокчейна.

Не вдаваясь в технические подробности всех изменений, остановимся на главном: механизм майнинга должен быть заменен на механизм валидации транзакций в сети, что позволит многократно снизить стоимость транзакций и перераспределить доход от майнеров в пользу инвесторов, так как валидатором сможет стать только крупный держатель данной криптовалюты.

Это неминуемо скажется на интересе со стороны последних и, вероятно, на росте стоимости самого Ethereum.

Уязвимая инвестиция

Нельзя сказать, что Ethereum на текущий момент является уникальным продуктом, хотя для технологического гика это безумно интересный продукт с огромным потенциалом. Рассматривать данную валюту с точки зрения инвестиции определенно стоит, ведь в случае решения командой разработчиков всех основных проблем сети, уверен, она еще покажет свой рост.

Золото или криптовалюта? Что будет расти в 2021 году

Однако, мы живем в эпоху постоянных инфляционных рисков, а рынок криптовалюты переживает новый бум, приток институциональных денег, и распределение инвестиций крупных фондов показывает огромный перевес в пользу наличия дефляционного механизма в сравнении с технологическим потенциалом, поэтому общие ожидания роста стоимости Ethereum у меня весьма умеренные.

В данном случае нельзя повторять ошибок 2017 года, а решение об инвестировании можно принимать только в случае успешной реализации обновления Ethereum 2.0 и благоприятной реакции рынка на это событие.



