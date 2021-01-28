Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился негативный внешний фон. Поводом к продажам в национальной валюте может выступить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,6%, торгуясь в районе 55,2 доллара за баррель.

Февральский доллар окажется в яме сомнений: расти ему или падать

В результате, пара доллар/рубль удержит позиции чуть ниже 76 рублей. Однако в дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры доллар может продолжить восходящую динамику и выйти в верхнюю половину диапазона 75-77,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты на ближайшие сессии.

Напомним, что в среду рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1%, поднявшись в район 75,8 рубля, евро подтянулся на 0,5%, закончив сессию чуть выше 91,8 рубля.