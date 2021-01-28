Очень неожиданной оказалась реакция рынков на итоги заседания ФРС США и последующую пресс-конференцию ее главы Джерома Пауэлла. ФРС ожидаемо оставила ставку без изменений, отметив, что разрастание пандемии коронавируса создало проблемы как для мировой, так и для американской экономики. Дальнейшая их динамика будет зависеть от эффективности вакцин.

Время покупать доллар. Почему?

Когда доллар вырастет до 100 рублей и сколько он будет стоить в феврале

Индекс Мосбиржи за вчерашний день потерял 1,4%. Причем обороты торгов возросли, что говорит о том, что идут реальные сильные продажи акций.

Рублевый индикатор рынка закрылся на отметке 3343,6 пунктов. Поддержка располагается в районе 3300 пунктов. С учетом вечерней сессии и сегодняшнего снижения американских фьючерсов еще на треть процента, можно ожидать, что с утра Индекс Мосбиржи начнет штурмовать поддержку. И далеко не факт, что она устоит. В этом случае можно ожидать снижения индекса еще на 100 пунктов.

Однако не думаем, что коррекция будет длительной, ведь поводов для активных распродаж нет, ничего кардинально плохого не случилось. Очень скоро инвесторы вспомнят о близости начала реализации нового пакета стимулирующих мер в объеме 1,9 трлн долларов и под появление этих денег начнется скупка акций.

На эти мысли наводит и курс доллара на мировом рынке: пара евро-доллар пока удерживает важную отметку 1,21.

То есть массового бегства в доллар пока не наблюдается.

Но пока покупать еще рано, шорты пока выглядят более перспективно. Распродажи сегодня (как минимум в первой половине дня) будут идти по всему спектру бумаг. Быть может, чуть лучше рынка будут бумаги нефтяных компаний. Нефть не поддалась общему негативному настрою из-за отличных данных от Минэнерго США. Ведомство сообщило об огромном, на 9,9 млн баррелей, сокращении запасов и снижении среднесуточной добычи с 11 до 10,9 млн баррелей.

В ожидании девальвации рубля: чего стоит опасаться

Пара доллар-рубль закрыла день лишь в 15 копейках ниже сильного сопротивления 76 руб за доллар. Сегодня эта отметка будет протестирована на открытии торгов. Не факт, что паре удастся закрепиться выше 76 руб за доллар, все-таки пара выглядит локально перекупленной. Однако более существенная девальвация рубля – дело лишь времени.



