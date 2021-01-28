На мировых фондовых площадках в среду преобладали распродажи. На этом фоне российский рынок поступательно сползал вниз в течение всей сессии. Закрытие проходило около локальных минимумов, а обороты торгов на этой волне падения подскочили до 115 млрд руб. после трех дней снижения

Дорого, но возможно еще дороже. Будет ли S&P 500 расти выше ожиданий?

Вчерашние отчеты крупнейших корпораций США окажут смешанное влияние. Результаты Apple и Facebook превзошли консенсус-прогнозы как по выручке, так и по чистой прибыли. Отчет Tesla оказался хуже ожиданий. Однако все три акции на постмаркете снизились, и причины в первую очередь стоит искать в рыночном сентименте, который поменялся после резкого импульса снижения по индексу.

По индексу S&P 500 уже в самой ближайшей перспективе могут быть протестированы первые цели коррекции около 3715–3725 п. Их потенциальный пробой откроет дорогу к следующему ориентиру около 3630 п.

А вот рынку нефти пока удалось избежать снижения. Фьючерсы Brent в среду остались на прежних уровнях около $56 за баррель. Поддержку оказала позитивная статистика от Минэнерго США. За неделю запасы нефти рухнули на 9,9 млн баррелей, тогда как добыча сократилась с 11 до 10, 9 млн б/с.

Еще одной из наиболее популярных тем в деловых СМИ остается ралли и шортсквиз в таких акциях как GameStop (+135%) или AMC Entertainment (+301%). Обороты по ним оказались выше, чем по Apple. Чем закончится это безумие? Неизбежным падением взлетевших акций на исходные позиции. Это лишь вопрос времени.

Рынок США забрался очень высоко, растет вероятность его просадки

Рост оборотов на российском рынке акций на вчерашнем снижении является негативным сигналом. Риски продолжения коррекции сохраняются. В качестве целевого ориентира по индексу Мосбиржи ранее выделяли область 3320–3330 п. На вчерашней вечерней сессии котировки вплотную приблизились к этим отметкам.

Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной–двух сессий ниже 3320 п., то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175–3190 п. Это еще на 4,3–4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой — повод для наращивания длинных позиций в российских акциях.

По-прежнему повышенное давление сохраняется в голубых фишках, а второй эшелон выглядит чуть более устойчивым. Такая тенденция сохраняется две недели и отражает фиксацию позиций крупными участниками, включая нерезидентов.

Хуже остальных накануне выглядели металлурги и нефтегазовый сектор. Это как раз эффект того, что именно представители этих секторов являются наиболее ликвидными. В целом же бумаги экспортеров вскоре могут начать выглядеть сильнее индекса за счет поддержки со стороны валютного фактора. Курс USD/RUB в среду вновь поднялся к 75,5–76, что позитивно для котировок ориентированных на экспорт компаний. В случае роста выше 76 далее цели по доллару сместятся ближе к отметке 76,8.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня отчет об операционных результатах за IV квартал представят Полюс и ФосАгро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,4%, нефть Brent в минусе на 0,7% и находится около уровня $55,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.



