На мировых фондовых площадках в среду преобладали распродажи. На этом фоне российский рынок поступательно сползал вниз в течение всей сессии. Закрытие проходило около локальных минимумов, а обороты торгов на этой волне падения подскочили до 115 млрд руб. после трех дней снижения

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Дорого, но возможно еще дороже. Будет ли S&P 500 расти выше ожиданий?

Более 2,5% потерял американский индекс S&P 500. Реакция рынка акций на итоги заседания ФРС — негативная, так как особых сюрпризов в плане монетарной политики не было, но были отмечены риски для экономики. В целом заявления ФРС подтверждают готовность регулятора к активному монетарному стимулированию, если того потребует ситуация в экономике. При прочих равных условиях, это в целом позитивно для рынка акций и негативно для доллара. Впрочем, многое уже в цене финансовых активов, рынкам нужны новые драйверы.

Вчерашние отчеты крупнейших корпораций США окажут смешанное влияние. Результаты Apple и Facebook превзошли консенсус-прогнозы как по выручке, так и по чистой прибыли. Отчет Tesla оказался хуже ожиданий. Однако все три акции на постмаркете снизились, и причины в первую очередь стоит искать в рыночном сентименте, который поменялся после резкого импульса снижения по индексу.

По индексу S&P 500 уже в самой ближайшей перспективе могут быть протестированы первые цели коррекции около 3715–3725 п. Их потенциальный пробой откроет дорогу к следующему ориентиру около 3630 п.

А вот рынку нефти пока удалось избежать снижения. Фьючерсы Brent в среду остались на прежних уровнях около $56 за баррель. Поддержку оказала позитивная статистика от Минэнерго США. За неделю запасы нефти рухнули на 9,9 млн баррелей, тогда как добыча сократилась с 11 до 10, 9 млн б/с.

Еще одной из наиболее популярных тем в деловых СМИ остается ралли и шортсквиз в таких акциях как GameStop (+135%) или AMC Entertainment (+301%). Обороты по ним оказались выше, чем по Apple. Чем закончится это безумие? Неизбежным падением взлетевших акций на исходные позиции. Это лишь вопрос времени.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Рынок США забрался очень высоко, растет вероятность его просадки

Все происходящее — это именно «игра», а не инвестирование. Это эффект от избыточной ликвидности на рынке, от низких ставок и притока огромного количества частных инвесторов. Никакими фундаментальными метриками подобные движения описывать не стоит. Это исключительно торговые моменты и выдавливание коротких позиций. Такие ситуации на фондовом рынке уже происходили и их называют «корнерами». Только сейчас отличие в том, что атака на держателей шортов происходит толпой спекулянтов, а не со стороны одного крупного игрока.

Рост оборотов на российском рынке акций на вчерашнем снижении является негативным сигналом. Риски продолжения коррекции сохраняются. В качестве целевого ориентира по индексу Мосбиржи ранее выделяли область 3320–3330 п. На вчерашней вечерней сессии котировки вплотную приблизились к этим отметкам.

Дальнейшие перспективы сильно завязаны на динамике западных площадок. Именно внешний фон способен обеспечить еще более глубокую коррекцию. В частности, если произойдет уверенное закрепление одной–двух сессий ниже 3320 п., то следующая важная область поддержки сместится сразу в район 3175–3190 п. Это еще на 4,3–4,8% ниже текущих значений. Реализация сценария с такой просадкой — повод для наращивания длинных позиций в российских акциях.

По-прежнему повышенное давление сохраняется в голубых фишках, а второй эшелон выглядит чуть более устойчивым. Такая тенденция сохраняется две недели и отражает фиксацию позиций крупными участниками, включая нерезидентов.

Хуже остальных накануне выглядели металлурги и нефтегазовый сектор. Это как раз эффект того, что именно представители этих секторов являются наиболее ликвидными. В целом же бумаги экспортеров вскоре могут начать выглядеть сильнее индекса за счет поддержки со стороны валютного фактора. Курс USD/RUB в среду вновь поднялся к 75,5–76, что позитивно для котировок ориентированных на экспорт компаний. В случае роста выше 76 далее цели по доллару сместятся ближе к отметке 76,8.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня отчет об операционных результатах за IV квартал представят Полюс и ФосАгро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,4%, нефть Brent в минусе на 0,7% и находится около уровня $55,1.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.