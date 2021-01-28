Доходность 10-летних ОФЗ вчера выросла на 4 б.п., до 6,27% годовых. Рублевые облигации снижались в цене на фоне ослабления склонности к риску на глобальных рынках перед заседанием ФРС.

Аукционы ОФЗ: Минфин решил даже не предлагать классические бумаги

Решение ФРС о сохранении базовой ставки на уровне 0,25% и программы выкупа облигаций на 120 млрд долл в месяц совпало с ожиданиями рынка. При этом пессимистичные оценки ФРС состояния экономики разочаровали инвесторов. Активы развивающихся стран сегодня с утра вновь под давлением продавцов. В ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ может дойти до 6,30% и выше.