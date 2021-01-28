Потребительские цены выросли на 0.2% н/н за период с 19 по 25 января, как и неделей ранее. При этом с начала года инфляция ускорилась на 0.8%, а годовая оценка достигла 5.2% г/г.

Инфляция: знаки - негативные, но прогнозы все еще оптимистичны

Цены на регулируемые продукты питания – сахар и подсолнечное масло – стабилизировались, снижаясь вторую неделю подряд на 0.5% н/н и 0.1% н/н, соответственно. Вопрос о расширении перечня товаров с регулируемыми ценами, в том числе на муку (+0.6% н/н), курицу (+0.5% н/н) и ряд других товаров, пока обсуждается.

Инфляция растет. Что будет делать регулятор?

Текущая динамика цен сохраняет интригу в отношении ориентиров политики Банка России на ближайшем заседании 12 февраля. Мы полагаем, регулятор может озвучить довольно консервативный прогноз в отношении цен и перспектив снижения ключевой ставки.



