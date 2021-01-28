Итоги вчерашнего заседания Федрезерва и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла не принесли сюрпризов:

ФРС оставила в силе программу приобретения активов в объеме как минимум 120 млрд долларов в месяц

ФРС заявила, что после 9 февраля уже не будет проводить месячные операции РЕПО, что является признаком выздоровления рынка

Глава регулятора полагает, что для денежно-кредитной политики уместна крайняя мягкость

Джером Пауэлл подчеркнул, что пока преждевременно рассуждать о сокращении покупок облигаций

Сокращение QE можно ждать в конце текущего года или в начале следующего, а ключевая ставка на текущем 0 – 0,25% останется до 2023, согласно рыночному консенсусу.

Рисковые активы от акций до сырья вчера резко перешли к снижению, однако это не связано с заседанием ФРС: коррекция по акциям давно назрела, а доллар DXY формирует уровень поддержки. Судя по динамике рынков, средства инвесторов уходили в защитные активы: доллар США и трэжерис.

Выше на графике видно, что золото не избежало падения: драгоценный металл дешевел вместе с промышленными. Под ударом оказались и валюты развивающихся стран.

При этом к распродаже стоит относиться как к временной коррекции, назревшей по техническим факторам. Пока что нет фундаментальных причин, по которым мог бы остановиться тренд на открытие экономик, возврат инфляции и опережающий рост рисковых, циклических активов.

По индексу S&P 500 достаточно мощный уровень поддержки находится около 3550 пунктов.



