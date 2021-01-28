Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция
Итоги вчерашнего заседания Федрезерва и комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла не принесли сюрпризов:
- ФРС оставила в силе программу приобретения активов в объеме как минимум 120 млрд долларов в месяц
- ФРС заявила, что после 9 февраля уже не будет проводить месячные операции РЕПО, что является признаком выздоровления рынка
- Глава регулятора полагает, что для денежно-кредитной политики уместна крайняя мягкость
- Джером Пауэлл подчеркнул, что пока преждевременно рассуждать о сокращении покупок облигаций
Сокращение QE можно ждать в конце текущего года или в начале следующего, а ключевая ставка на текущем 0 – 0,25% останется до 2023, согласно рыночному консенсусу.
Рисковые активы от акций до сырья вчера резко перешли к снижению, однако это не связано с заседанием ФРС: коррекция по акциям давно назрела, а доллар DXY формирует уровень поддержки. Судя по динамике рынков, средства инвесторов уходили в защитные активы: доллар США и трэжерис.
Выше на графике видно, что золото не избежало падения: драгоценный металл дешевел вместе с промышленными. Под ударом оказались и валюты развивающихся стран.
При этом к распродаже стоит относиться как к временной коррекции, назревшей по техническим факторам. Пока что нет фундаментальных причин, по которым мог бы остановиться тренд на открытие экономик, возврат инфляции и опережающий рост рисковых, циклических активов.
По индексу S&P 500 достаточно мощный уровень поддержки находится около 3550 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210128/832914584.html