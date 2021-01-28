Сектор российских еврооблигаций: распродажи прекратились, но покупки еще не начались. За исключением суверенной кривой, которая умеренно переоценивалась вчера вверх, ценовая амплитуда в российских корпоративных выпусках оказалась минимальной. Впрочем, восстановлению российских бумаг пока препятствует и не слишком оптимистичный для спроса на риск внешний фон: так, суверенные долларовые кривые крупнейших ЕМ вчера прибавили по доходности 2-3 б. п. Сегодня ждем размещения нового выпуска от Аэропорта Домодедово, который должен пополнить линейку высокодоходных евробондовых бумаг с российским риском.

Сектор ОФЗ: Минфин пока толком и не начал реализацию программы по заимствованиям на этот год. Начавший день на подъеме российский рублевый долговой рынок к концу торговой сессии полностью растерял весь свой запал, уйдя в минус. Рубль продолжает выглядеть слабо, кроме того, настроения инвесторов явно подпортил результат единственного аукциона по размещению ОФЗ: инфляционный линкер оказался размещен всего на 9,9 млрд руб. по номинальной стоимости. Такой результат иначе как провальным не назовешь. Если дело действительно в образовавшемся дефиците банковского сектора (вчера ЦБ РФ сообщил, что он достиг 1 трлн руб.), то Минфину надо срочно что-то придумывать, иначе довольно амбициозный план по размещению ОФЗ в 2021 г. может оказаться под угрозой.