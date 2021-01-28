ФРС займет выжидательную позицию
ФРС не поменяла свою политику. Программа покупки активов сохранена в объеме $120 млрд в месяц.
На наш взгляд, до конца текущего квартала никаких изменений в политике американского регулятора не произойдет. Его глава Джером Пауэлл заявил, что ФРС не принимает во внимание рост финансовом рынке, так как он не отображает реальной картины в экономике. В частности, около 90 млн безработных американцев еще нескоро могут быть трудоустроены, поскольку их деятельность связана с секторами, серьезнее других пострадавшими из-за пандемии.
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