ФРС не поменяла свою политику. Программа покупки активов сохранена в объеме $120 млрд в месяц.

" Главное здание ФРС США

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Причин для сокращения монетарного стимулирования регулятор не видит. Его ожидания по инфляции не изменились. В случае скачков инфляции выше 2% ФРС не будет предпринимать серьезных действий, а займет выжидательную позицию, поскольку не считает вероятным продолжительный рост инфляции.

На наш взгляд, до конца текущего квартала никаких изменений в политике американского регулятора не произойдет. Его глава Джером Пауэлл заявил, что ФРС не принимает во внимание рост финансовом рынке, так как он не отображает реальной картины в экономике. В частности, около 90 млн безработных американцев еще нескоро могут быть трудоустроены, поскольку их деятельность связана с секторами, серьезнее других пострадавшими из-за пандемии.