Как сообщает Росстат, потребительские цены выросли на 0,2% за период с 19 по 25 января; в итоге инфляция с начала месяца составила 0,8%.

Инфляция продолжает наступление

Подобная динамика повышает вероятность того, что меры по контролю над ценами со стороны правительства могут быть распространены на более широкий список продуктов питания. Кроме того, недавние публичные дебаты по поводу возможных последствий контроля над ценами, то есть по поводу возникновения дефицита в сегменте продовольственных товаров, вероятно, приведут к тому, что рост цен станет самоподдерживающим.

Судя по всему, возрастают риски того, что годовая инфляция продолжит ускоряться до уровня 5,5% г/г в январе, что не только вынудит ЦБ придерживаться более жесткой риторики на заседании по ставке 12 февраля, но также будет стимулировать опасения рынка по поводу того, что процентные ставки достигли дна; подобные ожидания могут стимулировать повышение спроса выше ожидаемого диапазона.