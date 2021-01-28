Вчера утром золото торговалось в узком диапазоне $1 845-$1 850 за унцию, а затем стало дешеветь, т. к. ухудшилось глобальное восприятие риска, а доллар начал укрепляться без каких-либо явных причин. Дополнительным фактором стали вербальные интервенции ЕЦБ, который дал понять, что у него есть все инструменты для того, чтобы предотвратить укрепление евро в случае необходимости.

Золото дешевеет на укреплении доллара

Позиция Федрезерва США, который подтвердил, что намерен и дальше проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику, практически не оказала рынку существенной поддержки, т. к. регулятор не пообещал оказать дополнительную помощь экономике. Объем программы выкупа облигаций остался прежним — $120 млрд в месяц, пока не будет наблюдаться "значительного дальнейшего прогресса" в том, что касается занятости и достижения целей по инфляции.

На момент подготовки нашего обзора золото котировалось выше $1 835 за унцию, пытаясь закрепиться на этих уровнях. Между тем курсEUR/USD пока не сформировал четкого тренда, а фьючерсы на основные фондовые индексы остаются в минусе. Инвесторы сегодня ждут январского индекса потребительских настроений в еврозоне, в США выйдет первая оценка ВВП за 4К20, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и декабрьские данные по продажам новых домов.

Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель

Что касается главной публикации — данных по ВВП США за 4К20 — то мы полагаем, что в этот период экономический рост стал более диверсифицированным и меньше зависел от потребительских расходов.

В декабре американские потребители заметно ограничили расходы на фоне нового ужесточения карантинных ограничений, однако бизнес продолжал наращивать инвестиции в связи с необходимостью пополнения товарных запасов, а на рынок жилья позитивно повлияли структурные сдвиги, спровоцированные нынешним кризисом.

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция

Если цены опустятся ниже, это создаст предпосылки для дальнейшей коррекции — до $1 761 за унцию.

Впрочем, если сегодняшние макроэкономические публикации окажутся достаточно обнадеживающими (что вполне вероятно), это может обеспечить стабилизацию рынка вблизи текущих уровней. Потенциал роста при этом будет ограничен сопротивлением на отметке $1 853 за унцию.