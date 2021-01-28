Вчера утром золото торговалось в узком диапазоне $1 845-$1 850 за унцию, а затем стало дешеветь, т. к. ухудшилось глобальное восприятие риска, а доллар начал укрепляться без каких-либо явных причин. Дополнительным фактором стали вербальные интервенции ЕЦБ, который дал понять, что у него есть все инструменты для того, чтобы предотвратить укрепление евро в случае необходимости.

Золотые слитки

Золото дешевеет на укреплении доллара

Кроме того, в СМИ появились сообщения, что, по мнению ЕЦБ, инвесторы недооценивают возможность дальнейшего снижения ставки по депозитам, которая уже сейчас является отрицательной (минус 0,5%). В результате курс евро к доллару вчера на какое-то время просел почти на 1,0%, что привело к снижению цен на золото до $1 830 за унцию. Однако в целом на рынках преобладала рискофобия, доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 3 б. п. (почти до 1,0%), и это ограничило падение котировок золота.

Позиция Федрезерва США, который подтвердил, что намерен и дальше проводить ультрамягкую денежно-кредитную политику, практически не оказала рынку существенной поддержки, т. к. регулятор не пообещал оказать дополнительную помощь экономике. Объем программы выкупа облигаций остался прежним — $120 млрд в месяц, пока не будет наблюдаться "значительного дальнейшего прогресса" в том, что касается занятости и достижения целей по инфляции.

На момент подготовки нашего обзора золото котировалось выше $1 835 за унцию, пытаясь закрепиться на этих уровнях. Между тем курсEUR/USD пока не сформировал четкого тренда, а фьючерсы на основные фондовые индексы остаются в минусе. Инвесторы сегодня ждут январского индекса потребительских настроений в еврозоне, в США выйдет первая оценка ВВП за 4К20, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и декабрьские данные по продажам новых домов.

!Золотой слиток

Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель

На наш взгляд, в четверг вполне возможен новый приступ рискофобии, который окажет давление на рынок золота, но если сегодняшняя статистика окажется достаточно оптимистичной, она вполне может нивелировать негативный эффект.

Что касается главной публикации — данных по ВВП США за 4К20 — то мы полагаем, что в этот период экономический рост стал более диверсифицированным и меньше зависел от потребительских расходов.

В декабре американские потребители заметно ограничили расходы на фоне нового ужесточения карантинных ограничений, однако бизнес продолжал наращивать инвестиции в связи с необходимостью пополнения товарных запасов, а на рынок жилья позитивно повлияли структурные сдвиги, спровоцированные нынешним кризисом.

" Главное здание ФРС США

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Таким образом, значимые сектора американской экономики к концу года уже адаптировались к изменившимся условиям, и вторая волна коронавируса, которая оказалась гораздо серьезнее, чем первая, стала менее разрушительной для экономики в целом. На наш взгляд, сейчас, когда рынок уже пробил поддержку на уровне $1 840 за унцию, вполне возможно снижение цен на золото до $1 818 за унцию.

Если цены опустятся ниже, это создаст предпосылки для дальнейшей коррекции — до $1 761 за унцию.

Впрочем, если сегодняшние макроэкономические публикации окажутся достаточно обнадеживающими (что вполне вероятно), это может обеспечить стабилизацию рынка вблизи текущих уровней. Потенциал роста при этом будет ограничен сопротивлением на отметке $1 853 за унцию.