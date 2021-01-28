Отчетность Microsoft по итогам 4-го квартала оказалась очень сильной. Компания превышает прогноз прибыли 19-й квартал подряд. Менеджмент представил оптимистичный прогноз. Выручка Microsoft выросла на 17%, что оказалось на 8% лучше ожиданий рынка и более чем вдвое выше первоначального прогноза менеджмента. Скорректированная EPS увеличилась на 34%, и это на 25,4% больше, чем предполагал консенсус аналитиков. Общий объем оставшихся к исполнению обязательств (индикатор будущей динамики выручки) вырос на 24% г/г и достиг $112 млрд. Поступления сегмента Productivity and Business увеличились на 13% г/г за счет усиления спроса на облачные офисные продукты (Office 365, +21%), прикладные облачные решения (Dynamics 365, +39%).

СЕО корпорации отметил повышение доходов на 40% от реализации продуктов безопасности за последние 12 месяцев (ltm-объем продаж составил $10 млрд). Улучшение ситуации на рынке рекламы оказало положительный эффект на подсегменты поиска (+2%) и LinkedIn (+23%).

Выручка сегмента Intelligent Cloud увеличилась на 23%, благодаря Azure, показатель которого вырос на 50% кв/кв. Благоприятный эффект на результат оказали сделки с крупными клиентами в течение квартала, а также расширение сети дата-центров в Азии, Европе и Латинской Америке на семь единиц. Благоприятно на динамике Azure сказалось увеличение предложения Azure Stack HCI (гибридное облачное решение) и IoT-решения Azure Digital Twins. СЕО Microsoft отметил, что пользователи все активнее переносят SAP ERP-решения на облако Azure. Также глава компании отметил «наиболее широкий портфель решений в области ИИ».

Рост выручки в сегменте More Personal Computing ускорился до 14% против 6% за третий квартал. Этому способствовали увеличение продаж ОС на 1% после их падения на 5% за июль-сентябрь, а также рост поступлений от игрового подсегмента на 40% г/г после 30% за третий квартал. Эта динамика обусловлена повышением спроса на консоли пятого поколения, а также расширением рыночной доли. Благодаря этому выручка достигла отметки $5 млрд. Число пользователей Xbox Live достигло отметки 100 млн по итогам четвертого квартала. Важным достижением стала адаптация сервиса Game Pass для владельцев девайсов, работающих под iOS, и для пользователей ПК.

Рост доли облачных поступлений и игрового подсегмента оказал негативный эффект на non-GAAP валовую маржу, при этом маржа коммерческого облака увеличилась на 4 п.п. год к году. Эффект операционного «рычага» и сокращение расходов во время пандемии обусловили повышение операционной маржи на 3,9 п.п.

Менеджмент Microsoft прогнозирует увеличение выручки за текущий квартал на 16,5%. Достижение этого результата обеспечит ускорение роста в Productivity and Business и More Personal Computing сегментов. Операционная маржа, как ожидает руководство корпорации, незначительно, до 38,4%, сократится.

Компания продолжает демонстрировать активную динамику сегментов SaaS, IaaS, расширяет продуктовую линейку, усиливает направление аналитики и ИИ. Отмечаем сохранение интенсивного роста показателей Azure. Сильный прогноз менеджмента на следующий квартал отражает улучшение спроса и устойчивость позиций компании. Мы повышаем целевую цену по акции Microsoft до $247,5 и сохраняем рекомендацию «покупать».



